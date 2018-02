Mazzarri salta Torino-Juventus/ Due giornate di squalifica per il tecnico granata

Mazzarri salta Torino-Juventus, due giornate di squalifica per il tecnico granata. L’allenatore toscano fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione del weekend

Walter Mazzarri, allenatore del Torino - LaPresse

L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, è stato squalificato per due giornate. La decisione del Giudice Sportivo è arrivata poco fa, e giunge in seguito all’espulsione dello stesso tecnico toscano, in occasione della sfida contro la Sampdoria dello scorso weekend. Questo quanto si legge nel comunicato ufficiale: «Per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni gravemente offensive, reiterando, all'atto dell'allontanamento, tale atteggiamento nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressione gravemente ingiuriosa, peraltro indirizzata a tutti gli Ufficiali di gara». Mano pesante quindi nei confronti dell’allenatore del Toro, decisione a cui con grande probabilità la stessa società piemontese farà ricorso.

GLI ALTRI SQUALIFICATI

Il tecnico toscano dovrà quindi vedersi dalla tribuna le due prossime partite dei suoi, precisamente la partita contro l’Udinese in programma allo stadio Grande Torino il prossimo weekend, ma soprattutto il derby contro la Juventus, sempre nella casa del Toro, di scena domenica 18 febbraio dalle ore 12:30. Per quanto riguarda le altre decisioni, invece, spiccano senza dubbio le squalifiche di casa Roma, leggasi Pellegrini e Nainggolan, con il primo che è stato espulso direttamente durante la partita contro il Verona per brutto fallo, mentre il secondo è stato ammonito contro l’Hellas, ed essendo diffidato, sarà costretto a saltare la partita contro il Benevento di scena il prossimo weekend. Fermati anche il terzino di casa Milan, Calabria, espulso per somma di ammonizioni contro l’Udinese, nonché Acquah del Torino, Danilo dell’Udinese, Ramirez della Sampdoria, Vicari della Spal e infine Rossettini del Genoa.

