Spalletti, Inter e Roma: la "confessione"/ Totti non correva più, i nerazzurri non vogliono spendere, qui è un

Spalletti, Inter e Roma: la confessione “Totti non correva più, i nerazzurri non vogliono spendere, qui è una follia”. Clamorose rivelazioni dell’allenatore del club meneghino

Luciano Spalletti, tecnico Inter - LaPresse

Sono decisamente clamorose le rivelazioni dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro avrebbe parlato con alcuni tifosi romanisti dopo il pareggio di due settimane fa con la Roma per uno a uno. Il siparietto sarebbe avvenuto in un noto ristorante milanese, e ad ascoltare “l’oratore” Spalletti, sei tifosi della Roma. Il tutto ripreso dal Corriere della Sera, che oggi riporta le dichiarazioni integrali dell’allenatore di Certaldo. Della Roma Spalletti ha ammesso: «Totti? Non correva più e gli altri giocatori si deprimevano se lo mandavo in campo. Il mercato in uscita della Roma? Pallotta mi aveva fatto capire che avrebbe venduto i migliori». Poi ancora, rivolgendosi ai tifosi romanisti: «Mi avete rotto le scatole e io ho portato la Roma al secondo posto davanti al Napoli. E mo' col cavolo che lo prendete, il Napoli. La vittoria di un trofeo? Certo che c'era l'occasione, andate a dirlo ai calciatori».

SPALLETTI DELUSO DAL MERCATO DI GENNAIO

Ma Spalletti ne ha anche per l’Inter, e senza dubbio le sue parole faranno discutere: «La situazione all'Inter? In società non vogliono spendere e l'ambiente è a un passo dalla follia, tipo Roma: sempre sul filo dell'equilibrio. A volte è un ambiente depresso». Il tecnico nerazzurro fa chiaramente capire la sua amarezza per il calciomercato di riparazione di magra, in cui sarebbe dovuto sbarcare ad Appiano Gentile un nuovo trequartista (l’indiziato numero uno era Pastore), operazione poi sfumata per la mancanza di fondi. Quindi Spalletti ha chiuso così il suo intervento: «Volete vincere? Non avete capito nulla, e non l'hanno capito neanche qui a Milano: con questa Juve, che c'ha due squadre, e non si vince una fava!».

