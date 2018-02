Video/ Entella Spezia (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata)

Video Entella Spezia (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita della 24^ giornata di Serie B. Ai bianconeri basta la rete di Maggiore per vincere il derby.

06 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Entella Spezia (LaPresse)

Il derby ligure con la Virtus Entella porta bene allo Spezia che sotto la guida tecnica di Fabio Gallo in questa stagione si è imposto nella straregionale sia all'andata che al ritorno. Al Comunale di Chiavari va in scena il monday night della 24^ giornata di Serie B 2017-18 che vede gli ospiti prevalere per 1 a 0 grazie al gol di Maggiore realizzato all'inizio della seconda frazione di gioco. Tre punti che fanno molto comodo allo Spezia che in questa maniera si avvicina sensibilmente alla zona play-off, l'Entella invece resta ferma a quota 24 in classifica, in piena zona retrocessione, sembrano svaniti gli effetti della cura Aglietti con i diavoli biancocelesti al terzo KO di fila. Clima infuocato sul terreno di gioco e sugli spalti nonostante un tempo da lupi: pioggia e freddo hanno infatti accompagnato tutti i novanta minuti del posticipo con i padroni di casa che recriminano non poco per la clamorosa traversa spaccata da Nizzetto a venti minuti dal novantesimo, quando il punteggio era già sullo 0-1. Gli ospiti invece hanno saputo concretizzare le poche occasioni create e soprattutto Gallo ha azzeccato i cambi, appena entrato Maggiore finalizza l'azione partita dai piedi di De Col e alimentata da Palladino, autore dell'assist. Lo Spezia poi non ha dovuto far altro che difendersi e respingere gli assalti degli avversari fino al triplice fischio di Marinelli, conquistando così il suo secondo successo fuori casa dall'inizio del campionato. Una vittoria che assume un significato ancora maggiore considerando che lontano dal Picco il rendimento degli uomini di Gallo non era stato proprio esaltante; per l'Entella si tratta della quinta sconfitta davanti al suo pubblico, non è bastato il calore dei titosi per trascinarli a un risultato positivo.

LE DICHIARAZIONI

In conferenza stampa dopo la gara è intervenuto l'autore del gol decisivo, Giulio Maggiore: "Ho avuto la bravura di entrare subito in partita, devo ringraziare di cuore Palladino che mi ha servito uno splendido assist e io non potevo assolutamente sprecarlo, sono stato anche fortunato a colpire il pallone nella maniera giusta indirizzandolo in rete nonostante la mischia davanti a me. Mi fa piacere aver segnato ma sono contento soprattutto per la vittoria della squadra, era da tempo che non facevamo tre punti in trasferta e stasera ci tenevamo particolarmente a fare bene. Il nostro obiettivo primario è la salvezza, quando saremo a quota 50 punti guarderemo fin dove possiamo arrivare. Ho imparato che in Serie B con una classifica così corta è necessario mantenere sempre la concentrazione, basta un niente per ritrovarsi dalla zona play-off a quella play-out".

