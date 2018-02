Video/ Triestina Mestre (0-0): highlights della partita (Serie C 24^ giornata)

Video Triestina Mestre (risultato finale 0-0): highlights della partita nella 24^ giornata della Serie C. Pareggio a reti bianche al Nereo Rocco: gli arancioni volano alla decima piazza.

06 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Triestina Mestre (LaPresse)

Nessun gol nel monday night di Serie C tra Triestina e Mestre, al Nereo Rocco finisce 0-0 il derby valido per la 24^ giornata del girone B: le due squadre escono dal campo con un punto a testa e smuovono le rispettive classifiche rimanendo a centro gruppo, a debita distanza dalla zona play-out. Se per gli arancioneri questo pareggio rappresenta una sorta di mezza vittoria, i padroni di casa hanno lasciato il campo con più di qualche rimpianto considerando le tante occasioni create dagli uomini di Sannino che soprattutto nel primo tempo hanno preso la residenza nella trequarti avversaria. Sin dal primo minuto di gioco i giuliani hanno avuto la possibilità di sbloccare la contesa con Perna che nel tentativo di anticipare Arma ha seriamente rischiato l'autogol. Successivamente Mensah non ha saputo approfittare di una pessima uscita di Arma spedendo il pallone sul fondo con la porta praticamente sguarnita, al numero 11 della Triestina è stato anche annullato un gol essendo partito in fuorigioco sull'assist di Libutti. Prima dell'intervallo Gagno si riscatta dall'errore di prima bloccando la conclusione di Petrella, un solo tentativo da parte degli ospiti nella prima frazione, un diagonale di Beccaro che davanti a Boccanera non è riuscito a inquadrare lo specchio.

LA RIPRESA

A inizio ripresa la Triestina torna ad attaccare con il solito Petrella che sugli sviluppi di un calcio piazzato manca l'appuntamento con il gol sotto porta, poco dopo Perna regala letteralmente il pallone ad Arma che ringrazia per il favore e ingrana la quarta, il giovane Gagno in mezzo ai pali fa buona guardia e salva la situazione. Nei minuti successivi gli uomini di Sannino, dopo aver speso tante energie, accusano la stanchezza e non riescono più a creare palle gol a profusione, per i giocatori del Mestre diventa più semplice curare la fase difensiva e a quel punto lo 0-0 è ormai inevitabile.

© Riproduzione Riservata.