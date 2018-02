Video/ Watford Chelsea (4-1): highlights e gol della partita (Premier League 256^ giornata)

06 febbraio 2018 Michela Colombo

Video Watford Chelsea (LaPresse)

Secondo KO per i Blues di Antonio Conte: ieri seria il Watford ha vinto contro il Chelsea con un pesantissimo 4-1 nella 26^ giornata della Premier League, un risultato che ora potrebbe davvero mettere a rischio la panchina al tecnico italiano. Per il club di Conte in realtà si tratta di appena il sesto insuccesso quando ormai siamo alla 26^ giornata del campionato inglese. A conti fatti, però il Chelsea rimane sempre tra le grandi al quarto gradino della classifica con 50 punti e una sola lunghezza dal Liverpool di Klopp. Eppure il KO rimediato contro il Watford, undicesimo in classifica, pare essere un colpo davvero duro nello spogliatoio dei Blues, soprattutto perché arriva dopo il 3-0 subito contro il Bournemouth pochi giorni fa. Il Chelsea ieri sera ha pagato moltissimo l’espulsione per doppio giallo di Bakayoko e la freddezza della formazione di Javi Garcia di non lasciarsi sfuggire questa occasione unica. I calabroni infatti ne approfittano subito con Deeney che ben finalizza un rigore al al 42’: i blues provano pareggiare all’82’ con Hazaard ma è un fuoco di paglia. Del finale infatti il Watford si scatena e dopo la rete di Jeanmaat, ecco che bucano lo specchio degli ospiti anche il volto nuovo Gerard Deulofeu e poi Pereyra.

LE DICHIARAZIONI

Ovviamente amarissime le parole di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Watford: “Abbiamo giocato molto male, ma forse ho sbagliato qualcosa nella formazione iniziale oggi. E' stato molto difficile cambiare qualcosa, avevo poche scelte a disposizione. La mia posizione comunque non è cambiata, resto qui, cerco di lavorare e metto tutto me stesso nel lavoro che faccio. La pressione? Quale pressione? Io lavoro e se questo basta al club, allora ok, altrimenti il club dovrà prendere un'altra decisione".

