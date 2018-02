YOUNES NON VA A NAPOLI / “Non so cosa farò in estate”: dichiarazioni shock del nazionale tedesco

Amin Younes, attaccante Ajax - LaPresse

Potrebbe clamorosamente saltare il trasferimento di Amin Younes dall’Ajax al Napoli. Il calciatore è sbarcato a Castelvolturno nelle scorse settimane, in occasione del calciomercato di riparazione. Sembrava dovesse aggregarsi fin da subito alla squadra partenopea, poi, un imprevisto legato alla salute del nonno, ha costretto il nazionale tedesco a fare rientro ad Amsterdam. Nessun problema però, operazione rimandata alla prossima estate, come ha anche spiegato il patron De Laurentiis in una recente intervista (“Younes ha firmato un pre-contratto”). Peccato però che anche lo sbarco a luglio sembrerebbe ora essere in discussione, e lo si capisce chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso 24enne esterno offensivo.

LE PAROLE AL DE TELEGRAAF

Younes ha infatti parlato nelle scorse ore con i media olandesi, e precisamente con il quotidiano De Telegraaf, e commentando le voci sul suo futuro ha ammesso: «Non so se andrò al Napoli la prossima estate, quindi non posso dirtelo ora. Adesso voglio solo diventare un campione qui con l'Ajax». Youns ha un contratto con i Lancieri in scadenza al 30 giugno di quest’anno, e a questo punto non è da escludere anche una permanenza con annesso rinnovo. A riguardo il diretto interessato ha ammesso: «Perché sono rientrato ad Amsterdam? Non voglio parlarne, ma è successo un certo numero di cose e l'accordo non è andato avanti per motivi personali. Se è possibile che firmi con l'Ajax? Non lo so ancora, ma non posso escludere nulla. Un nuovo quinquennale con l'Ajax? Non posso escluderlo». Younes ha giocato uno spezzone di gara dell’Ajax B, segnando anche una rete, e tale prestazione ha probabilmente riacceso in lui una scintilla, che lo ha spinto a tali dichiarazioni: resta da capire se l’operazione con il Napoli sia nuovamente fattibile o se il tutto è definitivamente decaduto.

