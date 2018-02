Atalanta Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Atalanta Milan Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con i rossoneri forti del 2-0 dell'andata

07 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta Milan Primavera (Foto LaPresse)

Atalanta Milan Primavera, diretta dall’arbitro Andrea Mei della sezione Aia di Pesaro, è la partita in programma oggi alle ore 20.30: serata dunque caratterizzata dalla semifinale di ritorno della Coppa Italia di categoria nel prestigioso scenario dell'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sicuramente i rossoneri partono favoriti dalla vittoria per 2-0 ottenuta nella partita d’andata due settimane fa: il Milan dunque potrà permettersi di vincere, pareggiare, ma anche perdere con un gol di scarto e persino con due gol di scarto a patto di segnare almeno una rete (3-1, 4-2 eccetera) per qualificarsi alla fine che è dunque vicinissima per il Milan Primavera. L’Atalanta sarà invece chiamata a cercare una grande impresa: per qualificarsi deve vincere con almeno tre gol di scarto, oppure almeno per 2-0, risultato che porterebbe la partita ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore per decretare chi sfiderà in finale il Torino, che ha già eliminato la Roma nell’altra semifinale.

ATALANTA MILAN, DIRETTA LIVE

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Atalanta e Milan Primavera, valida per il ritorno della semifinale della Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match naturalmente a partire dalle ore 20.30 di questa sera. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Atalanta Milan: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Come punto di riferimento per le probabili formazioni di Atalanta Milan di questa sera, prendiamo naturalmente le formazioni della sfida d’andata, giocata il 24 gennaio in casa del Milan. I rossoneri nel modulo 4-3-1-2 scelto dall’allenatore Alessandro Lupi avevano schierato Soncin in porta, protetto da una retroguardia a quattro con Bellanova, Gabbia, Bellodi e Llamas da destra a sinistra; ecco poi a centrocampo il capitano El Hilali come perno centrale fra le due mezzali Murati e Pobega, qualche metro più avanti Dias nei panni del trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Tsadjout e Sinani. La risposta dell’Atalanta e del suo allenatore Massimo Brambilla, secondo il modulo 4-4-2, era invece stata affidata a Carnesecchi fra i pali, protetto dalla difesa con Zortea terzino destro, capitan Del Prato e Bastoni centrali, Carminati come terzino sinistro; ecco poi Colpani e Melegoni in mediana, con Mallamo e Kulusevski sulle fasce in appoggio ai due attaccanti Elia e Nivokazi.

