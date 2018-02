Calciomercato Inter/ News, Torreira: parte l’offensiva per il centrocampista (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la compagine meneghina è pronta a preparare l’offensiva per avere Lucas Torreira della Samp

Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria - LaPresse

L’Inter è già proiettata al calciomercato della prossima estate, e starebbe lavorando già ora in vista delle mosse di luglio. La speranza, ovviamente, è che il mercato possa essere meno di magra rispetto a quello delle ultime due sessioni, e i vertici di corso Vittorio Emanuele stanno operando proprio in tal senso, per provare a chiudere operazioni in linea con le proprie disponibilità. A riguardo va sottolineato il noto interesse nei confronti di Lucas Torreira, centrocampista nel giro della nazionale uruguagia, esploso in questa stagione fra le fila della Sampdoria. I blucerchiati sperano di scatenare un’asta in ottica estiva, così come accaduto negli scorsi mesi con Patrik Schick, ma dovranno fare i conti con la clausola rescissoria da 25 milioni, sottoscritta recentemente.

LA PROPOSTA INTERISTA

L’idea dell’Inter è quella di ripetere di fatto l’operazione Skriniar, ovvero, mettere sul piatto una parte importante di cash, con l’aggiunta di un paio di contropartite tecniche, superando il valore di 25 milioni di cui sopra, e soddisfacendo così la società ligure. Fra le contropartite che potrebbero finire nell’operazione, attenzione prima di tutto a Pinamonti, che già negli scorsi giorni stava trasferendosi al Sassuolo. Il giovane attaccante della Primavera ha molti estimatori così come altri calciatori della squadra di Vecchi, leggasi Sala, Valietti e Colidio su tutti. Da non dimenticarsi anche quei calciatori ancora di proprietà dell’Inter, ma attualmente in prestito, come ad esempio Biabiany, Puscas e infine Nagatomo, quest’ultimo, sbarcato di recente in Turchia.

