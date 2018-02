Calciomercato Juventus/ News, agente Sturaro: è incedibile, la Premier gli piace (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: parla Carlo Volpi, procuratore del centrocampista dei campioni d’Italia in carica, Sturaro

Sturaro, centrocampista Juventus - LaPresse

Fra i calciatori della Juventus spesso al centro delle vicende legate al calciomercato, vi è senza dubbio il centrocampista Stefano Sturaro. L’ex Genoa sembra sempre prossimo a fare le valigie, per poi rimanere a Vinovo. Il motivo è semplice, ed è spiegato in maniera precisa da Carlo Volpi. L’agente del giocatore ha parlato poco fa ai microfoni di Tuttojuve.com, dicendo: «La verità è che in questa sessione di calciomercato, i dirigenti della Juventus non hanno mai ritenuto necessario cedere Stefano. La società ha sempre bloccato tutto sul nascere, era infatti quel che dicevo io ai dirigenti sportivi che mi chiedevano informazioni. E alcuni, simpaticamente, mi hanno risposto di lasciar perdere per via dell'ingaggio pesante». C’è comunque un campionato in cui Sturaro giocherebbe volentieri, ed è quello inglese.

LA PREMIER LO TENTA

Vi sono infatti diverse società della Premier League che hanno provato ad acquistare in passato il giocatore juventino: «Sì, potrebbe essere un campionato di riferimento – prosegue Volpi - perchè, ad oggi, è leader in Europa ed è molto affascinante per una possibile esperienza all'estero. Hanno una forza economica importante, il calcio inglese è molto vicino alle qualità di Stefano e parecchie squadre lo hanno già cercato. Ad oggi, però. Juve tutta la vita: il ragazzo pensa solo a chiudere in maniera positiva questa stagione». Sturaro, che Allegri ha utilizzato a centrocampo, ma anche nel ruolo di terzino di destra, è sceso in campo in dodici partite in questa stagione, di cui 7 di Serie A e tre di Champions League, senza però realizzare assist ne’ gol.

