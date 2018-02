Calciomercato Milan/ News, Mirabelli: Gattuso resta, André Silva è il futuro, Strinic… (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il direttore sportivo del club meneghino, Mirabelli, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti

Torna allo scoperto il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli. Il dirigente rossonero ha parlato nelle scorse ore a margine dell’evento “Premio amico dei bambini...un esempio per loro”, toccando svariati argomenti. Si comincia con il futuro di Gennaro Gattuso, preso circa due mesi fa quasi come una scommessa, e capace di dare finalmente un’identità alla squadra milanista: «Mi piace tutto e tanto – le parole di Mirabelli - lavora tantissimo, ha una capacità di entrare nel gruppo da grande allenatore. Gattuso è un grande allenatore, mi auguro possa restare qui 10 anni». Un Milan che sta dando segnali di vita in queste ultime uscite, ma continuano a latitare i gol degli attaccanti, in particolare quelli di André Silva e Nikola Kalinic.

LE PAROLE SULL’ATTACCO E SU STRINIC

Entrambi sono stati acquistati in occasione del calciomercato estivo, e non stanno rendendo come ci si aspettava, ma Mirabelli non sembra preoccupato: «E’ vero che abbiamo fatto pochi gol, ma siamo una delle squadre che calcia di più in porta. André Silva non sta ancora dando quello che ci aspettavamo, ma siamo sicuri di avere in mano un attaccante con un grande futuro. Kalinic si sta riprendendo bene, Cutrone è una bellissima sorpresa a cui non dobbiamo dare troppe responsabilità». Infine un commento sul terzino destro della Sampdoria, Strinic, che andrà in scadenza al prossimo 30 giugno e che il Milan starebbe pensando di assicurarsi a costo zero. A riguardo il ds rossonero non conferma ne’ smentisce: «Noi siamo attenti e teniamo d’occhio vari profili. Ad oggi non abbiamo preso ancora nessuno, per ora pensiamo solo al campo».

