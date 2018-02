Calciomercato Napoli/ News, Ghoulam: super offerta dello United (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: sulle tracce del terzino sinistro della nazionale algerina, vi sarebbe il Manchester United

Ghoulam, terzino sinistro Napoli - LaPresse

Torna al centro delle vicende di calciomercato, il nome di Faouzi Ghoulam. Il terzino sinistro della nazionale algerina, di proprietà del Napoli, dovrebbe tornare in campo a breve dopo la rottura del legamento crociato, ma le società non smettono di fargli la corte. Come spiega il quotidiano Il Mattino, vi sarebbe in pressing in particolare il Manchester United di José Mourinho, con i Red Devils che cercano appunto un rinforzo di qualità da inserire sulla corsia mancina. Pare che i britannici siano arrivati addirittura ad offrire quasi 60 milioni di euro in cambio dell’ex Saint Etienne, ma il patron Aurelio De Laurentiis ha bloccato sul nascere tale idea, considerando il terzino sinistro un elemento troppo importante per le meccaniche di gioco della stessa squadra campana.

IL RITORNO IN CAMPO

Ghoulam piace molto anche alla Juventus, e nelle prossime settimane potrebbe giungere anche una proposta del Manchester City e magari di qualche altra big europea. Nel frattempo il ragazzo sta recuperando in vista del suo ritorno in campo, con le condizioni fisiche che migliorano giorno dopo giorno, rispettando così le tabelle di marcia. L’obiettivo è quello di provare ad esserci per la sfida in programma il prossimo 22 febbraio, l’andata dei sedicesimi di Europa League in programma allo stadio San Paolo contro i tedeschi del Lipsia. Per quella partita, magari partendo dalla panchina, potrebbe recuperare anche l’altro infortunato di vecchia data di casa Napoli, leggasi l’attaccante della nazionale polacca Milik.

© Riproduzione Riservata.