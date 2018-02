Casalmaggiore Bekescsabai/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup)

Diretta Casalmaggiore Bekescsabai: info streaming video e tv. Le rosanero di Lucchi tornano in casa per giocarsi il passaggio ai quarti di finale della Cev Cup.

07 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Casalmaggiore (LaPresse)

Casalmaggiore-Bekescsabai, diretta dagli arbitri Maria de las Olas Rodriguez Machin e da Michael Andersen, è la partita in programma oggi mercoledi 7 febbraio 2018 al Pala Radi: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30. Una malconcia Pomì torna in campo di fronte al pubblico di casa per l’Europa: in palio, un posto per i quarti di finale della Cev cup, la seconda competizione per club sul continente. Di certo l’impresa sulla carta non è impossibile per la formazione di Cristian Lucchi, ma va detto che il morale in casa rosanero non è dei migliori visto gli ultimi deludenti risultati ottenuti nel campionato nazionale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Va ricordato che la sfida tra Casalmaggiore e Bekescsabai non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta video streaming ufficiale della partita. Consigliamo quindi a tutti gli appassionati di collegarsi al profili social del club rosanero per rimanere aggiornati sull’andamento della partita di Cev Cup.

QUI CASALMAGGIORE

Nonostante la compagine delle rosanero, almeno alla vigilia di questo scontro diretto, sia avvantaggiata dal 3-0 fissato nel match di andata di questi sudati ottavi di finale della Cev Cup, di certo Casalmaggiore non si presenta oggi con il migliore biglietto da visita. Ferma alla nona posizione della classifica del campionato della Serie A1 con solo 17 punti ottenuti in 18 match disputati, va pure ricordato che le cremonesi sono di ritorno da una pesante sconfitta subita per 3-1 da Filottrano, fanalino di coda del massimo campionato italiano e il clima in casa rosanero è piuttosto funereo.

QUI BEKESCSABAI

Di altro genere i numeri finora registrati dal Bekescsabai, benché vada senza dubbio segnalato che il club oggi ospite partecipa nel campionato nazionale ungherese, tecnicamente e fisicamente meno impegnativo di quello italiano. Benchè quindi le magiare vedano appesa a un filo il loro passaggio ai quarti di finale della Cev Cup (visto pure il 3-0 subito in casa qualche giorno fa), registrano maggior gratificazioni nel campionato nazionale. Nella NB Woman 1 (fase vincitori) il club oggi protagonista nella Cev Cup è primo in classifica con 11 punti trovati in 4 match disputati e con solo 4 set concessi finora agli avversari.

