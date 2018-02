Conegliano Fenerbahce/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champion League)

Diretta Conegliano Fenerbahce: info streaming video e tv. Le pantere di Mencarelli tornano a giocare in casa per mettere in sicurezza la qualificazione alla Final Four.

07 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano (da twitter ufficiale)

Conegliano-Fenerbahce, diretta dagli arbitri Lucina Vasile Nastase e Marcin Herbik, è la partita in programma oggi mercoledi 7 febbraio 2018 al PalaVerde: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 per il quarto turno della fase a gruppi della Champions League. Le pantere di Santarelli tornano protagoniste nella massima competizione per club sul continente e lo fanno vantando ben la prima posizione nella classifica del girone B. In successo oggi quindi potrebbe mettere in sicurezza la qualificazione alla fase finale del tabellone, ma la sfida con le turche potrebbe non essere semplice. Il Fenerbahce infatti al momento vanta la terza piazza, ma con gli stessi punti del Novara, secondo in classifica.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Va ricordato che anche questo incontro per la fase a gironi della Champions League è assicurata ampia copertura mediatica sulla tv satellitare di Sky che ne detiene i diritti in esclusiva. La sfida Conegliano-Fenerbahce sarà quindi visibile in diretta tv dalle ore 20.30 al canale Sky Sport Plus HD (numero 205) con diretta video streaming assicurata tramite l’app Sky Go.

QUI CONEGLIANO

Come abbiamo visto prima, le pantere di Mencarelli, approdano a questa sfida di fronte al pubblico di casa vantando la prima posizione nella graduatoria del girone B: per Conegliano ecco infatti il primo posto con 8 punti e tre vittorie finora conseguite, con solo 4 parziali lasciati alle avversarie. Se quindi il cammino in Europa delle venete è importante, non di meno le ragazze di Mencarelli si stanno risparmiando in Italia. Le Pantere sono infatti prime in classifica nel campionato della Serie A1 con 47 punti ottenuti in 18 match disputati.

QUI FENERBAHCE

Nel confronto appare più complicato il percorso del Fenerbahce almeno in Europa: le turche giungono a questo quarto turno con solo la terza posizione in classifica e 5 punti a bilancio, ma con due KO di fila rimediati dopo il successo d’esordio con il Prostejov (successo per 3-1). Importante però quello che il Fenerbahce sta facendo in Turchia: nella Division 1 il club gialloblu vanta ora la terza pazza nella classifica generale con 42 punti trovati in 18 match disputati.

