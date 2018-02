Conte al Milan?/ Anche Nazionale e Inter sulle sue tracce: addio certo in estate

Conte al Milan? Anche Nazionale e Inter sulle sue tracce: addio certo in estate. Il tecnico salentino lascerà i Blues a fine stagione, su di lui tante squadre, fra cui i rossoneri

Antonio Conte, allenatore Chelsea - LaPresse

Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza di Antonio Conte al Milan. Nonostante la Premier League vinta la scorsa stagione, il tecnico salentino dirà quasi sicuramente addio ai Blues al termine di questo campionato, se non addirittura prima. Troppe le incomprensioni con il patron Roman Abramovich, a cominciare dal mercato ,che secondo l’ex ct dell’Italia non è stato all’altezza delle prime della classe. Sono quindi arrivati i risultati negativi in serie, vedi le due sconfitte contro Bournemouth e Watford, e infine le voci di una rottura con lo spogliatoio. A questo punto si aprono le scommesse circa il futuro di Conte, che secondo molti potrebbe rientrare in Italia. L’ex allenatore della Juventus ha moltissimi estimatori nel Bel Paese, a cominciare dalla Federcalcio, che lo rivorrebbe come ct del nuovo corso dell’Italia.

ATTENZIONE ANCHE A PSG E REAL

L’operazione resta molto complessa, anche perché Conte ha un accordo con il Chelsea fino al 30 giugno del 2019 da circa 11 milioni di euro, e prendere in mano l’Italia significherebbe perdere un bel po’ di denari. Lo stesso vale quindi per il Milan e l’Inter, altre due squadre che in estate potrebbero decidere di cambiare guida tecnica, per affidarsi appunto a Conte, tecnico che le due milanesi stimano da sempre. Più probabile invece che il salentino continui la sua avventura all’estero, e in questo caso sono forti le candidature di Paris Saint Germain e Real Madrid. Il tecnico del PSG, Unai Emery, deve assolutamente superare l’ottavo di Champions League contro le Merengues, altrimenti verrà appiedato a fine stagione, e lo stesso vale per Zidane, che appunto dovrà avere la meglio sui parigini se vorrà proseguire la propria permanenza in Castiglia: una delle due teste salterà, e Conte e pronto a prenderne il posto.

