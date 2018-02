Diritti Tv Serie A / MediaPro vende: Sky e Mediaset in prima fila, novità BeIn Sports per lo streaming

Diritti Tv Serie A, MediaPro vende: Sky e Mediaset in prima fila, novità BeIn Sports per lo streaming. Iniziano le trattative per la vendita dei diritti televisivi in Italia

Stadio San Siro, casa di Milan e Inter - LaPresse

A breve inizieranno le trattative di vendita dei diritti tv per il campionato di calcio di Serie A. Ricordiamo che, tramite bando, hanno vinto gli spagnoli di MediaPro, che si sono assicurati il pacchetto completo per la cifra di un miliardo, 500 milioni e mille euro. A sua volta gli iberici, rivenderanno i diritti ai network interessati e ovviamente in prima fila vi è Sky Sport. La nota televisione satellitare è la pay tv con più abbonati in Italia e vive delle partite di Serie A. Sky aveva diffidato MediaPro nella giornata di lunedì, ma ora sembrerebbe essere tornato il sereno fra le due realtà televisive, come ha fatto chiaramente capire l’executive vice president Communication & Public affairs di Sky.

BEIN SPORTS PER LA DIRETTA STREAMING

Riccardo Pugnalin, uscendo allo scoperto nelle ultime ore, ha infatti ammesso: «Collaborare con MediaPro? Noi prima di tutto compriamo diritti e compreremo i diritti della Serie A da chi ha l’obbligo di venderli. Aspettiamo di vedere come e quando verranno offerti in vendita i diritti in un quadro di regole certe e chiare. Su questa linea seguiremo con attenzione e tranquillità l’evolversi delle cose allo scopo di continuare a mettere a disposizione dei nostri abbonati la migliore offerta calcistica e sportiva». Più staccata sembrerebbe essere invece Mediaset Premium, che non vorrebbe spingersi oltre i 200 milioni di euro, mentre la grande novità riguarda la possibilità di trasmettere le partite di Serie A in diretta streaming. MediaPro sta infatti cercando un gigante del web, e l’ultima idea sarebbe BeIn Sports, che in Spagna è partner proprio degli iberici, e che offre già un servizio per lo streaming in diretta delle partite della Liga, il campionato di calcio spagnolo.

