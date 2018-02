Juventus, Bernardeschi/ Contro la Fiorentina di nuovo titolare il grande ex

Bernardeschi, attaccante della Juventus - LaPresse

Mancano due giorni, poi si terrà l’anticipo della 24esima giornata di campionato, la sfida dell’Artemio Franchi fra la Fiorentina e la Juventus. Sarà una gara particolarmente emozionante per i bianconeri, vista la nota rivalità nei confronti della Viola, ma soprattutto per Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco della nazionale italiana sarà nuovamente in campo dal primo minuto dopo la partita di domenica scorsa contro il Sassuolo. Lo spogliatoio bianconero è infatti decimato in attacco, visto che Dybala e Cuadrado sono out da settimane, e di recente si è aggiunto anche Douglas Costa, in seguito ad un problema al polpaccio riportato durante la sfida di Coppa Italia. Toccherà quindi nuovamente al gioiello ex Viola guidare l’attacco dei suoi, insieme ad Higuain e a Mandzukic.

L’ACCOGLIENZA DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA

Per il talento di Carrara sarà la prima volta al Franchi da quando ha lasciato la Fiorentina la scorsa estate, e come detto sopra, l’emozione non mancherà. Del resto i tifosi della Viola sono fra i più calorosi dell’intero panorama italiano, e siamo certi che non si risparmieranno nei confronti del biondo esterno d’attacco. Bernardeschi è nato e cresciuto nella Fiorentina, avendo iniziato a giocare a Firenze all’età di 10 anni, per poi compiere tutte le trafile nelle varie giovanili, e sbarcare quindi in prima squadra quando Paulo Sousa gli concesse una chance. Anche per questo l’accoglienza non sarà delle migliori: «Federico ci piaceva – le parole della presidente di un club intitolato a Bernardeschi oggi divenuto Viola Club Firenze 2005, rilasciate al Corriere Fiorentino - con quel sorriso pulito e la sua grande disponibilità. Venerdì saranno fischi, non potrebbe essere altrimenti».

