Juventus, Mandzukic pazzo di Allegri/ “Tra i migliori allenatori d'Europa, con lui possiamo vincere tutto”

Juventus, Mandzukic pazzo di Allegri: “Tra i migliori allenatori d'Europa, con lui possiamo vincere tutto”. L'attaccante croato parla anche del suo nuovo ruolo... Le ultime notizie

07 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Juventus, Mandzukic pazzo di Allegri (Foto: LaPresse)

Non è uno che parla molto Mario Mandzukic, ma le dichiarazioni che rilascia sono sempre pesanti. «L’ho detto e lo ribadisco: Allegri è uno dei migliori in Europa». Non usa giri di parole l’attaccante della Juventus per complimentarsi con il tecnico bianconero. Per quest’ultimo parlano i risultati ottenuti dalla squadra, ma ci pensano anche i suoi giocatori a ribadirne le qualità. «Lo dimostra con il suo lavoro e i risultati parlano chiaro a suo favore», ha dichiarato nell’intervista rilasciata a Sky Sport. Un vero e proprio attestato di stima quello di Mandzukic per Allegri: «Sono felice di poter lavorare con lui, perché è uno che sa ascoltare. Anche in questa stagione punteremo a vincere tutto, anche se sappiamo che sarà difficile arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni. Noi però giochiamo per quello». Insomma, non incappiamo in errore dichiarando che il croato stravede per il suo allenatore...

MARIO MANDZUKIC: DA ALLEGRI AL NUOVO RUOLO

Mario Mandzukic è il giocatore che ogni allenatore vorrebbe, non a caso è diventato indispensabile per Massimiliano Allegri. Non è una questione di gol, anche se ne ha segnati sette da inizio stagione diventando così il terzo miglior marcatore della Juventus. L’attaccante croato è il giocatore più versatile della rosa: ha una grinta da mediano, una corsa da terzino e un fisico da difensore. La fascia sinistra è tutta sua, dall’area avversaria a quella di Gianluigi Buffon. Importante in fase difensiva e decisivo in quella offensiva, come quando deve fare l’ultimo passaggio, il croato è soddisfatto del ruolo che gli è stato cucito addosso. «A me questo ruolo piace molto, perché posso comunque restare vicino alla porta avversaria. Il mio compito principale è fare molta attenzione alla fase difensiva, ma dare allo stesso tempo il mio contributo in attacco», ha dichiarato Mario Mandzukic ai microfoni di Sky Sport.

