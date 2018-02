Lautaro Martinez / “L’Inter mi vuole, ne sono orgoglioso”, le parole del talento argentino

Lautaro Martinez: “L’Inter mi vuole, ne sono orgoglioso”, le parole del talento argentino. Esce allo scoperto il classe 1997 di proprietà del Racing di Avellaneda, nel mirino nerazzurro

Lautaro Martinez, attaccante del Racing - Instagram

Lautaro Martinez sarà il primo colpo dell’Inter per il calciomercato della prossima estate. L’operazione sembrerebbe essere ormai in dirittura d’arrivo, visto anche il recente viaggio del direttore sportivo Ausilio in Argentina. Se tutto andrà come previsto, la società di corso Vittorio Emanuele verserà nelle casse del Racing una cifra molto vicina ai 15 milioni di euro, con l’aggiunta di ricchi bonus. Nel frattempo lo stesso calciatore classe 1997 è uscito allo scoperto, e intervistato dai microfoni di Radio Continental ha confermato il forte interesse dell’Inter: «Il mio rappresentante sa qual è la mia idea. Blanco sa cosa firmiamo e quale sarà il club che pagherà. Ho sentito Javier Zanetti, ho fatto lo stesso con Diego Simeone, ma oggi penso al Racing. Ci sono molti club che sono interessati e chiamano, l'Inter è stato uno degli ultimi a volermi incontrare e Milito mi ha detto cosa significa il club, e ne sono orgoglioso».

RETROSCENA REAL MADRID

E stamane, sulle pagine del Corriere dello Sport, è emerso un interessante retroscena riguardante proprio la fin qui acerba carriera di Lautaro Martinez: nel 2015, quando aveva appena 18 anni, il talento albiceleste fu fortemente attratto dalla proposta del Real Madrid, ma lo stesso calciatore decise di rimandare al mittente la proposta, non sentendosi ancora pronto per giocare nella squadra più forte del mondo come appunto quella castigliana. Un interesse che conferma di fatto le qualità di Martinez, visto che le Merengues difficilmente sbagliano un colpo. Ora c’è l’Inter in prima fila e chissà che il ragazzo non possa divenire l’erede di Mauro Icardi, che invece, direbbe di sì al Real Madrid…

© Riproduzione Riservata.