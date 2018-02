Lazio, Felipe Anderson e Inzaghi/ Rissa sfiorata dopo la sconfitta col Genoa

Lazio, Felipe Anderson e Inzaghi, rissa sfiorata dopo la sconfitta col Genoa. Il tecnico biancoceleste sarebbe quasi venuto alle mani con l’attaccante di origini brasiliane

Simone Inzaghi, allenatore Lazio - LaPresse

Ha lasciato pesanti strascichi la sconfitta all’Olimpico della Lazio contro il Genoa. Come riportato quest’oggi dalla redazione di Premium Sport, alcuni biancocelesti sarebbero quasi venuti alle mani negli spogliatoi, nell’immediato post-partita. Felipe Anderson si sarebbe in particolar modo scontrato con il tecnico Simone Inzaghi, sfiorando la rissa. Secondo l’allenatore dei biancocelesti, l’esterno d’attacco brasiliano sarebbe entrato in campo svogliato, regalando quindi uno scarsissimo contributo al gioco della squadra capitolina. Una situazione di cui si sarebbe accorto anche il pubblico dello stadio di Roma, che più volte ha fischiato lo stesso calciatore sudamericano. La redazione della tv meneghina ricostruisce come sarebbero andate le cose, con Inzaghi che avrebbe rimproverato a fine gara il giocatore.

BATTIBECCO FRA ANDERSON E INZAGHI

Quest’ultimo avrebbe replicato con un «tanto te la prendi sempre solo con me», e i due avrebbero quindi iniziato un battibecco, che stava per degenerare in una rissa. Solo l’intervento di Lucas Leiva, centrocampista di esperienza, avrebbe riportato la calma negli spogliatoi. Una situazione decisamente incandescente quella di casa Lazio, con la squadra che tra l’altro è chiamata ad un impegno ostico, la sfida contro il Napoli allo stadio San Paolo, in programma sabato sera dalle ore 20:45. Difficilmente vedremo in campo dal primo minuto Felipe Anderson, il cui destino, dopo quanto accaduto, sembrerebbe essere ormai segnato. La speranza è che ovviamente la Lazio possa ritrovare la serenità di poche settimane fa e proseguire il campionato e gli impegni in Europa League e in Coppa Italia, in maniera adeguata.

