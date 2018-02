MANDZUKIC, JUVENTUS / Il croato si sacrifica per Massimiliano Allegri e lo elogia: è tra i migliori in Europa

Mandzukic, Juventus: il croato si sacrifica molto per Massimiliano Allegri e in un'intervista a Sky Sport lo riempie di elogi, sottolineando come siano sempre i risultati a parlare.

07 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Mandzukic, Juventus - La Presse

Mario Mandzukic è carico per questa seconda parte di stagione e non nega di essere innamorato, calcisticamente parlando, del suo tecnico Massimiliano Allegri. Ai microfoni di Sky Sport infatti lo incensa di complimenti: "Allegri è uno dei migliori allenatori in Europa e lo dimostra con il suo lavoro. I risultati parlano chiaro a suo favore e sono felice di poter lavorare con lui perché è una persona che sa ascoltare". Il calciatore croato poi è convinto che sarà una stagione dove la squadra remerà insieme per raggiungere obiettivi importanti: "In questa stagione punteremo a vincere tutto anche se sappiamo che sarà difficile arrivare fino in fondo. Noi però giochiamo solo per vincere. Il Napoli? Mi piace molto l'organizzazione di Maurizio Sarri che è un allenatore molto preparato. Giocano bene in attacco, segnano tanto e hanno saputo trarre vantaggi di aver cambiato poco durante questi anni. Hanno così cementato il gruppo". Mario Mandzukic dovrebbe essere titolare sia venerdì contro la Fiorentina che martedì prossimo contro il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

LA SVOLTA DELLA CARRIERA DEL CROATO CON ALLEGRI

Mario Mandzukic sembrava arrivato alla Juventus per cercare di dare una svolta alla sua carriera, dopo l'involuzione che l'aveva portato dai fasti del Bayern Monaco alle prove appannate con l'Atletico Madrid. Il primo anno in bianconero non è stato eccezionale, terminale offensivo di una squadra che doveva dimenticare Carlitos Tevez e in continua alternanza con Alvaro Morata. La svolta è arrivata lo scorso anno quando Massimiliano Allegri si è inventato un 4-2-3-1 dove Mario Mandzukic giocava più da centrocampista sinistro che da punta. La sua cattiveria agonistica, la voglia di aiutare la squadra l'hanno portato a vivere il calcio in una maniera che non avevamo mai visto se non in casi di emergenza. E' così che il tecnico livornese ha trasformato una prima punta in una mezzala aggiunta, abile anche a muoversi in velocità e a servire palloni deliziosi come quello che portò al 2-0 di Paulo Dybala contro il Barcellona a Torino. Mario Mandzukic è diventato insostituibile per la Juventus, in un ruolo dove nessuno si sarebbe aspettato.

