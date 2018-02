MIRABELLI, MILAN/ "Gattuso ha cambiato il Milan, ambiamo a qualcosa di importante!"

Parla Mirabelli: "Gattuso ha cambiato il Milan, siamo in corsa per tutto". Il direttore sportivo rossonero elogia il tecnico e fa il punto sugli obiettivi stagionali

07 febbraio 2018 Fabio Belli

Mirabelli, ds del Milan (foto LaPresse)

Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato a margine dell’evento “Premio Amico dei Bambini”, presso la Sala Orlando dell’Unione del Commercio e del Turismo, ed ha fatto il punto sulla situazione della squadra rossonera, in lenta ma costante ripresa da quando Rino Gattuso ha preso il posto di Vincenzo Montella in panchina. E proprio al nuovo mister rossonero Mirabelli ha riservato parole di elogio, specificando: “Siamo tutti convintissimi del suo lavoro, è un grande uomo e un grande allenatore. Non solo è riuscito a fornire un grande apporto dal punto di vista della grinta e del carattere, ma è preparatissimo. Ne sentiremo sicuramente parlare come tecnico nei prossimi anni, ovviamente sperando che possa continuare a guidare il Milan almeno per un decennio. E’ riuscito a compattare un ambiente in difficoltà sotto tutti i punti di vista. D’altronde Gattuso è uno nato pronto, ha capito che bisognava cambiare alcuni aspetti della metodologia nella gestione del Milan e ci è riuscito.”

MIRABELLI, "SIAMO IN NETTA CRESCITA"

Il Milan però ha perso parecchio terreno in classifica, e al di là delle doti “taumaturgiche” di Gattuso, l’impressione è che gli obiettivi stagionali siano ancora più che mai in bilico per i rossoneri, ma Mirabelli professa fiducia: “Avevamo messo in conto le difficoltà iniziali in questa stagione, ora siamo più preparati anche a ricorrere a soluzioni diverse in corsa. I miglioramenti sono evidenti e piano piano stiamo crescendo, all’inizio era necessario un certo tipo di lavoro e nel processo di crescita potevano starci risultati come quelli contro il Verona e il Benevento. Siamo ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionale, sappiamo di avere una squadra giovane ma che nel contempo si poggia su una base solida, un mix che consente di ambire a qualcosa di importante, anche se sappiamo bene che sarà difficile vincere qualcosa nell’immediato.”

