Pagelle/ Atalanta Milan Primavera: i voti della partita (Coppa Italia - primo tempo)

07 febbraio 2018 Federico Giuliani

Pagelle Atalanta Milan Primavera, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Atalanta-Milan termina con il risultato di 2-1 in favore dei rossoneri per effetto delle reti di Murati e Sinani. L'Atalanta deve rimediare un passivo di due reti e parte subito alla carica, cercando di mettere alle strette il Milan. I bergamaschi alzano il baricentro e prendono possesso del campo, con un buon giro palla e cambi improvvisi per gli inserimenti delle mezzali. Al 6' ecco la prima chance per i padroni di casa: Bolis (6,5) attiva il radar e serve sullo scatto Barrow (6). L'attaccante del Gabon controlla con il destro, quindi conclude con il mancino trovando la parata a terra, in due tempi, di Soncin (6). All'11' ancora Atalanta pericolosa, questa volta con Colpani (5,5); il centrocampista in maglia nerazzurra lascia partire un mancino a giro da fuori area che termina alto di pochissimo sopra la traversa. Nel momento migliore degli orobici, il Milan passa in vantaggio con un eurogol di Murati (8). Sinani accompagna la manovra sulla sinistra e, al termine di un bel contropiede, chiama in causa proprio Murati, che dal limite carica un tiro imprendibile per Carnesecchi (5,5). L'Atalanta continua a dirigere le operazioni del match e trova il meritato pareggio al 31': Mallamo (6) premia la penetrazione di Kulusevski (7), che serve Barrow (6,5) con un bel traversone morbido. L'attaccante dei locali, lasciato solo dalla difesa avversaria, colpisce in tuffo e trova l'1-1. Il Milan inizia a soffrire perché l'Atalanta crede al sorpasso. Eppure la Dea subisce un'altra rete. Al 38', dagli sviluppi di un corner, Sinani (7) anticipa Del Prato (5) e di testa fa secco Carnesecchi.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 7,5 - La gara non concede un attimo di tregua. I padroni di casa spingono a testa bassa, ospiti che si difendono con ordine per poi pungere in contropiede. VOTO ATALANTA 5,5 - Niente da dire sul predominio territoriale, ma date le armi a sua disposizione i bergamaschi avrebbero potuto decisamente fare qualcosa in più. Giro palla troppo lento e prevedibile. MIGLIORE ATALANTA KULUSEVSKI 7 - Svaria per tutto il fronte offensivo, si inserisce a fari spenti e fa malissimo alla difesa milanista. Suo l'assist per il pareggio di Barrow. PEGGIORE ATALANTA DEL PRATO 5 - Bruciato nettamente da Sinani nell'azione del 2-1 milanista. VOTO MILAN 6,5 - Tanta sofferenza ma anche tantissimo cinismo. Per due volte il Diavolo colpisce l'Atalanta nel momento migliore degli orobici. MIGLIORE MILAN MURATI 8 - Segna un gol fantastico che sblocca una gara complicata. PEGGIORE MILAN LLAMAS 5 - Patisce gli inserimenti di Kulusevski. Si fa vedere poco in fase di impostazione di manovra. VOTO ARBITRO (Mei) 6 - Lascia giocare il match "alla inglese". Due gli ammoniti, uno per parte.

