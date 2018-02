Pontedera Padova/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Pontedera Padova: info streaming video e tv. La compagine granata torna a giocare di fronte al proprio pubblico dopo il successo per 1-0 contro l'Olbia.

07 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Pontedera Padova (LaPresse)

Pontedera-Padova, diretta all’arbitro Giacomo Camplone, è la partita in programma oggi mercoledì 7 febbraio 2018 alle ore 17.30 e valida qualche primo quarto di finale della Coppa Italia di Serie C. Oggi si conoscerà quindi la prima semifinalista del tabellone: in questa fase della competizione infatti la formula prevede lo scontro diretto di sola andata, con eventuale passaggio ai tempi supplementari o ai calci di rigore. Un match da dentro o fuori quindi quello atteso in terra toscana e dove chiaramente appare davvero difficile individuare un vero e proprio favorito. I club però, impegnati in diversi gironi per il campionato regolare, stanno però ora affrontando momenti di forma davvero differenti e in ogni caso un successo oggi pomeriggio potrebbe valere molto a livello di morale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la sfida tra Pontedera e Padova non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrà comunque essere seguita da tutti gli appassionati che abbiano a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone; l’appuntamento è sul portale elevensports.it – che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv – che propone, pagando una quota per abbonarsi, la diretta streaming video di tutte le partite della stagione di Serie C, dunque campionato e Coppa Italia, anche nel caso di una diretta tv proposta dalla televisione di stato.

IL CONTESTO

Giunti quindi alla primo quarto di finale della Coppa Italia ecco che si sfideranno in campo due club del girone A che però al momento, che abbiamo già annunciato, non stanno registrando parecchi successi. Volendo dare un occhio alla classifica del girone A della Serie C ecco infatti che il Pontedera, oggi padrone di casa, occupa appena la 14^ piazza con solo 27 punti e sette successi messi a bilancio, di cui l’ultimo ottenuto solo domenica scorsa con l’Olbia. Dall’altra parte ecco invece il Padova che al contraro sta godendo di ottima salute: i biancoscudati sono primi in classifica nel girone B con 42 punti e 12 successi a bilancio, ma arrivano dal pari con la Sambenedettese. Se quindi sulla carta sono i patavini i favoriti, va anche ricordato che nello scontro diretto questi numeri potrebbero contare poco e che i granata nella Coppa Italia di Serie C potrebbero facilmente esaltarsi.

LE PROBABILI FORMAZONI

In vista del match di Coppa Italia contro il Padova, è assai probabile che in casa Pontedera si voglia optare per un sapiente mix tra la probabile formazione titolare che di solito Maraia sceglie in campionato e un inevitabile turnover tipico della Coppa Italia. In ogni caso il tecnico dei granata non dovrebbe discostarsi dal solito 3-5-2, che vedrà però tra i pali Biggeri. In difesa ecco invece il terzetto con Risaliti, Ferrari e Vettori ma Romiti rimane pronto dalla panchina: centrocampo ampio con Gaurgiulo in cabina di regia, mentre Spinozzi e Caponi si collocheranno al suo fianco e toccherà al duo Posocco-Calcagni occupare i corridoi più esterni. Qualche ballottaggio rimane però sempre in attacco: qui Raffini, Pinzauti e Maritato si dovranno dividere le due maglie da titolari.

Per le probabili formazioni del Padova ecco che appare assai probabile che il tecnico dei biancoscudati voglia confermare gran parte degli 11 che son scesi in campo pochi giorni fa in Campionato. In ogni caso Bisoli non dovrebbe far meno del solito 4-3-3 pur con parecchi ballottaggi, sempre vivi. Tra i pali dovremmo vedere Merelli con davanti la coppia centrale formata da Trevisan e Ravanelli, mentre toccherà ai soliti Contessa e Salviato occuparsi delle corsie più esterne. Qualche dubbio maggiore a centrocampo: in cabina di regia infatti Pinzi rischia la maglia in favore di Mandorlini, mentre Pulzetti, Cappelletti e Fabrisi si giocheranno le due maglie da titolari in palio per completare il reparto. Qualche avvicendamento è atteso pure nel tridente offensivo: il trittico Guidone-Belinghieri-Capello infatti si vede insidiato da Gliozzi, Sarno e Lanini.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla viglia del match della Coppa Italia di Serie C tra Pontedera e Padova, il portale di scommesse snai non esita a consegnare ai patavini il favore del pronostico. Ecco infatti che nell’1x2 la vittoria granata è stata data a 3.10, contro il 2.10 consegnato al Padova: pareggio invece quotato a 3.30.

