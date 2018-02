Prostejov Novara/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League)

Diretta Prostejov Novara: info streaming video e tv. Le ragazze di Barbolini volano in Repubblica ceca per affrontare l'Agel, fanailino di coda del girone B.

07 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Novara (da Twitter ufficiale)

Prostejov-Novara, diretta dagli arbitri Agnieszka Michlic e Olivie Guillet è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledì 7 febbraio al Sport Centrum di Prostejov: fischio d’inizio atteso per le ore 17.00 per il quarto turno della Champions League. La compagine di Massimo Barbolini torna protagonista anche sul continente e lo fa questa volta di fronte al pubblico ceco per affrontare le ragazze dell’Agel, fanalino di coda nella graduatoria del girone B della massima competizione europea. Nonostante il fattore campo opposto in ogni caso le azzurre paiono le favorite d’obbligo questo pomeriggio, se non altro per la seconda piazza occupata in classifica, proprio alle spalle della capolista Conegliano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che anche per questo match della Champions League di volley femminile tra Prostejov e Novara sarà garantita la copertura dalla tv satellitare di Sky. Appuntamento con la diretta tv della partita dalle ore 17.00 al canale Fox Sport HD (numero 204), con diretta streaming video confermata tramite l’app Sky Go.

QUI PROSTEJOV

Se come abbiamo poco fa annunciato, nella Champions League il Prostejov non se la sta cavando molto bene, non così succede alle ceche nel campionato nazionale. Sul continente le ragazze dell’Agel infatti sono ultime in classifica nel girone B con 0 punti: tutt’altro genere di numeri nella Extra lega ceca invece. Qui infatti il Prostejov, oggi padrone di casa è capolista con ben 53 punti messi a bilancio in 18 partite disputate, nessuna sconfitta e solo 5 set concessi finora alle avversarie.

QUI NOVARA

Decisamente migliore nel confronto la situazione di Novara in ottica Europa: nel girone B della Champions League le azzurre sono al secondo gradino della graduatoria con 5 punti e una sola sconfitta rimediata contro Conegliano, capolista. Sono però ben 6 i set che la squadra di Barbolini ha lasciato alle avversarie, e ora sarà necessario intascare presto qualche vittoria netta per mettere in sicurezza il passaggio al tabellone definitivo della Champions League. In ogni caso rimane invidiabile la posizione di Novara pure nel campionato nazionale: in Serie A1 le piemontesi sono seconde in classifica con 43 punti ottenuti in 18 match affrontati finora.

