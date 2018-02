Pyeongchang 2018/ Il Norovirus colpisce l’Olimpiade: 86 casi e 1200 in quarantena

Pyeongchang 2018, il Norovirus colpisce l’Olimpiade: 86 casi e 1200 in quarantena. Un virus che causa forti disturbi intestinali sta seminando il panico in Corea del Sud

I cerchi olimpici

Non è ancora iniziata l’Olimpiade invernale ma già ci sono i primi problemi in quel di PyeongChang. Come riportato dai principali organi di informazione in queste ore, in Corea del Sud si è diffuso il Norovirus. Non si tratta di un virus particolarmente pericoloso o letale, ma comunque dannoso per un atleta che deve svolgere una gara olimpica. Provoca infatti diarrea e vomito molto forti e improvvisi, inoltre, crea disturbi gastroenterici e problemi muscolari. E’ quindi scattato l’allarme attorno a PyeongChang, visto che in poche ore sono stati già accertati ben 86 casi. Per evitare che il virus si propagasse a dismisura, andando quindi a colpire anche gli atleti dei vari paesi del mondo, sono state messe in quarantena 1200 persone, fra cui addetti alla sicurezza e all’organizzazione dei Giochi.

LE PAROLE DI HYUNJUN

Il direttore del centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie, Kim Hyunjun, ha commentato così la questione: «A partire dal 6 febbraio abbiamo avuto 32 casi - ha spiegato - ma oggi abbiamo rilevato altri 54 casi. Il luogo più problematico è l'Odaesan Youth Center e i focolai sono in quella sede. Tra gli atleti non abbiamo nessuno che abbia contratto il Norovirus. Speriamo di ridurre al minimo i danni e la diffusione». Speriamo ovviamente che il problema si risolva al più presto, anche perché si rischierebbe in breve tempo una decimazione importante di atleti, che ricordiamo, hanno una finestra minima di tempo per potere competere nelle varie discipline. Un’Olimpiade che non sembra quindi partire con il piede giusto visto che, ricordiamo, oltre al Norovirus gli atleti dovranno combattere anche contro il freddo pungente di quella zona del mondo, dove si rischia di toccare le temperature più basse nella storia dei giochi olimpici d’inverno.

© Riproduzione Riservata.