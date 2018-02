Sarri al Chelsea? / Napoli, il rinnovo non arriva, pronto a sostituire Conte, intanto Higuain lo rimpiange…

Sarri al Chelsea? Napoli, il rinnovo non arriva: se Conte parte è nel mirino di Abramovich. L’allenatore del club partenopeo è nel mirino dei Blues per la prossima stagione

07 febbraio 2018 - agg. 07 febbraio 2018, 11.06 Davide Giancristofaro Alberti

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

Potrebbe lasciare l’Italia a breve il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri. Roman Abramovich, presidente del Chelsea, lo vorrebbe a Londra per sostituire Antonio Conte e iniziare un nuovo ciclo, e il tecnico toscano sarebbe fortemente tentato da questa affascinante proposta. Nel frattempo sono interessanti le dichiarazioni del noto giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, che parlando a Televomero nelle scorse ore, durante la trasmissione Goal Show, ha elogiato l’empatia che l’allenatore del club campano riesce ad instaurare con i propri giocatori: «Sarri riesce a creare dei rapporti speciali con i suoi calciatori – spiega il collega della tv pubblica - Reina e Callejon, per esempio, erano uomini fidatissimi di Benitez, ma hanno immediatamente sposato la causa del tecnico partenopeo. So che anche Higuain rimpiange ancora Sarri quando ne parla con alcuni suoi amici a cena, a Torino». E chissà che magari Sarri non possa essere seguito proprio da Higuain a Londra durante il calciomercato estivo: per ora si tratta solo di fanta-mercato, ma si sa che spesso e volentieri la realtà supera la fantasia…

CONTE VERSO L'ADDIO

Probabile girandola di nomi sulle panchine delle big d’Europa durante il calciomercato della prossima estate. Molto dipenderà da cosa farà Conte, ma la sensazione circolante è che il salentino sia ormai vicino alla chiusura della sua esperienza al Chelsea. E il patron dei Blues, Roman Abramovich, starebbe nuovamente guardando in Italia, visto che sarebbe uno dei grandi estimatori di Maurizio Sarri. Il magnate russo è rimasto sorpreso in positivo dal gioco espresso dal Napoli durante la doppia sfida di Champions League contro il Manchester City, e vorrebbe affidare la panchina della propria squadra al tecnico toscano. La situazione di Sarri è ben nota: ha una clausola rescissoria da 8 milioni di euro, e per ora non ha ancora rinnovato il contratto.

C’E’ ANCHE ZOLA NEL MIRINO

L’ex Empoli non vuole distrazioni, deve pensare allo scudetto e all’Europa League, ma è logico che la questione andrà risolta in tempi brevi. Nel contempo, a Sarri affascina la possibilità di giocare in Premier League, guidando tra l’altro una squadra ricchissima come appunto quella londinese. Sia chiaro, Sarri sta bene a Castel Volturno, ma spera che la società gli possa regalagli qualche innesto di qualità in vista della prossima stagione, di modo da avere a disposizione una rosa più ampia, che sappia quindi affrontare al meglio i molteplici impegni annuali. Tornando ad Abramovich, il patron del Chelsea starebbe pensando ad un’accoppiata tutta italiana per la prossima stagione, visto che, stando a quanto raccolto dai colleghi de La Repubblica, avrebbe già contatto Gianfranco Zola, offrendogli il ruolo di direttore tecnico.

