Torino Roma Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Torino Roma Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live per la partita di recupero del campionato Primavera 1

07 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Roma Primavera - LaPresse

Torino Roma Primavera, diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta della sezione Aia di Agrigento, si gioca oggi pomeriggio mercoledì 7 febbraio alle ore 14.30 come recupero della sesta giornata del campionato Primavera 1. La partita era in programma nel weekend del 21-22 ottobre, ma si disputa solamente adesso, come una sorta di rivincita della semifinale di Coppa Italia disputata proprio fra i granata e i giallorossi, con il Torino che ha conquistato un posto in finale. Nella classifica del campionato però è messa meglio la Roma, che è terza con 32 punti e potrebbe avvicinare la coppia di testa con l’Atalanta prima a 38 punti e l’Inter seconda a quota 36. Attenzione comunque al Torino che è sesto con 27 punti e dunque con un successo potrebbe agguantare a quota 30 la coppia al quarto posto formata da Fiorentina e Milan.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita fra Torino e Roma Primavera non sarà visibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video dal momento che non verrà trasmessa né da Sportitalia né da Rai Sport, le due emittenti che si dividono i diritti del campionato Primavera 1. Di conseguenza, un punto di riferimento indispensabile per i tifosi saranno i siti Internet e i social network delle due società, dove si troveranno notizie e aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA PRIMAVERA

Dando uno sguardo a quelle che potrebbero essere le formazioni per il recupero Torino Roma Primavera, come modulo di riferimento per i padroni di casa del Torino ecco il 4-3-3 con Coppola in porta; linea difensiva a quattro con Fiordaliso, Buongiorno, Bianchi E. e Samaké da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo indichiamo Ruggiero, Celeghin e Kone, nel tridente d’attacco Borello, Butic e Bianchi F. secondo le scelte della scorsa partita contro il Sassuolo, anche se facilmente possiamo ipotizzare un ritorno da titolare di Millico. In casa Roma invece il punto di riferimento è naturalmente la formazione che ha battuto la Juventus, anche in questo caso con il 4-3-3: in porta Greco; retroguardia con Kastrati, Ciavattini, Cargnelutti e Valeau; Riccardi, Marcucci e Sdaigui nel terzetto di centrocampo, infine il tridente d’attacco con Bouah, Celar e Besuijen.

© Riproduzione Riservata.