Torino Zenit/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Eurocup)

Diretta Torino Zenit streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Eurocup: la Fiat si gioca le ultime speranze di qualificazione ai quarti

07 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Zenit (LaPresse)

Torino Zenit si gioca questa sera, mercoledì 7 febbraio 2018: palla a due in programma alle ore 20.45 presso il PalaRuffini che naturalmente ospita le partite casalinghe della Fiat Torino, oggi contrapposta allo Zenit San Pietroburgo. La partita è valida per la sesta giornata della Top 16 della Eurocup di basket, ultima sfida della seconda fase a gironi della competizione europea. La classifica del Gruppo F indica che si tratterà di un vero e proprio scontro diretto per accedere ai quarti: primo e già promosso il Bayern Monaco, ultimo e già eliminato il Lietuvos Rytas, lo Zenit arriva a Torino con una vittoria in più della Fiat, che di conseguenza dovrà vincere per agguantare i russi. A quel punto sarebbe decisiva la differenza punti nello scontro diretto: a San Pietroburgo lo Zenit aveva vinto di undici lunghezze (95-84), di conseguenza Torino avrà bisogno di un successo con uno scarto maggiore. Difficile, ma la Fiat proverà ad affidarsi al fattore campo: due vittorie su due al PalaRuffini finora in queste Top 16, anche il Bayern è caduto a Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita della Eurocup di basket tra Torino e Zenit non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare inoltre, in particolare per i non abbonati, gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.eurocupbasketball.com/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Quella di oggi sarà dunque una partita da dentro o fuori, ma purtroppo Torino ci arriva nel momento peggiore di una stagione che ha vissuto una svolta molto negativa quando Luca Banchi ha improvvisamente lasciato la panchina della Fiat: un fulmine a ciel sereno per una squadra che fino a quel momento stava facendo molto bene sia in campionato sia in Eurocup, dovuto a dissapori fra Banchi e la società e certamente non all’andamento della squadra, che fino a quel momento come detto era stata ottima protagonista sia in Serie A sia in Europa. Da allora, dopo la vittoria contro il Lietuvos Rytas in Eurocup, sono arrivate cinque sconfitte consecutive fra le due competizioni, sotto la guida di un Carlo Recalcati che in tutta la sua carriera raramente si è trovato in una simile situazione e ha gettato la spugna, cedendo il posto a Paolo Galbiati. L’allenatore è comunque il meno colpevole di una situazione per la quale la tifoseria ha identificato il vice-presidente Francesco Forni come il principale responsabile. Ora però bisogna invertire la tendenza al più presto: se in campionato tutto sommato Torino è ancora in zona playoff (ma le avversarie incalzano), oggi ci si gioca tutto in Eurocup e settimana prossima ci sarà la Final Eight di Coppa Italia.

