Busto Arsizio Eczacibasi/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev cup)

Diretta Busto Arsizio Eczacibasi: info streaming video e v. Le farfalle proveranno oggi a capovolgere il 3-1 subito all'andata per trovare un posto ai quarti della Cev Cup.

08 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Busto Arsizio (da sito ufficiale, foto di Gabriele Alemani)

Busto Arsizio Eczacibasi, diretta dagli arbitri Chantal Kaiser e Tajana Kramar Sandl, è la partita di volley femminile in programma oggi giovedì 8 febbraio 2018 al Pala Yamamay, casa delle farfalle: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 per questo match della Cev Cup. Le ragazze di Mencarelli tornato in campo per l’Europa in una situazione davvero delicata: oggi di fronte al pubblico di casa le biancorosse si giocano infatti la loro permanenza nella seconda competizione per club in Europa e pure mentre stanno vivendo un momento di forma davvero negativo. Dopo il 3-1 subito contro Conegliano nell’ultimo turno della Serie A1, ecco che Busto Arsizio si dovrà riscattare contro un fantasma che perseguita il club dalla finale della Champions League dal 2015.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che ovviamente questo match per la Cev Cup tra Busto Arsizio e Eczacibasi non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni di una eventuale diretta video streaming della partita attesa alle ore 20.30 al Pala Yamamay. Consigliamo quindi a tutti gli appassionati di consultare i profili social del club delle farfalle per meglio essere aggiornati su quanto sta accadendo in campo.

QUI BUSTO ARSIZIO

Non è certo la migliore Busto Arsizio quella che si presenterà questa sera di fronte al caloroso pubblico del Pala Yamamay. Le farfalle son infatti ben consapevoli che dopo il 3-1 sofferto nel match di andata in terra turca oggi si giocano il tutto per tutto per la loro permanenza in Europa. Va però detto che il biglietto da visita per le ragazze di Mencarellii non è certo entusiasmate. Ben 4 sconfitte rimediate nelle ultime 5 partite disputate e due KO di fila registrati anche nel Campionato della Serie A1 negli ultimi turni con Legnano e Conegliano. A ciò si aggiunge che proprio nel massimo campionato italiano, le farfalle per il momento occupano la quarta piazza con solo 32 punti in 18 giornate e ben 15 lunghezze di distacco dalla capolista.

QUI ECZACIBASI

Forte del 3-1 fissato in terra turca, di certo l’Eczacibasi appare la favorita d’obbligo nel match i questa sera per la Cev cup. Se infatti il vantaggio dei tre set per la qualificazione ai quarti della Coppa non bastasse, si vada a vedere gli ultimi numeri messi a bilancio dalle turche. Sono ben 9 le vittorie ottenute di fila dalle ospiti oggi negli ultimi 10 match affrontati, tra Cev cup e campionati nazionali. Proprio in Turchia nella Divison 1 donne, l’Eczacibasi è primo in classifica con 50 punti ottenuti in 18 incontri disputati: la squadra di Botta sta quindi affrontando un momento davvero d’oro e pare difficile possa terminare al Palla Yamamay stasera.

