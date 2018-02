Castellana Ravenna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1, 21^ giornata)

Diretta Castellana Ravenna: info streaming video e tv. Nuova trasferta per i ragazzi di coach Fabio Soli, favoriti d'obbligo questa sera al Pala Florio.

08 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Ravenna (da facebook ufficiale)

Castellana Ravenna, diretta dagli arbitri Massimo Florian e Dominga Lot, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedì 8 febbraio 2018 al Pala Florio: fischio d’inizio fissato alle ore 20.30 per questo posticipo della 21^ giornata della Serie A1. Il grande spettacolo del volley torna protagonista al Pala Florio che pochi giorni fa ha ospitato la Final Four di Coppa Italia. In campo ecco i padroni di casa di Giuseppe Lorizio, che sperano oggi di potersi allontanare dalla penultima posizione della classifica della Superlega finora occupata alla viglia di questo turno. L’impresa ovviamente non sarà semplice e non solo per i pochi successi finora inanellati alla neopromossa, ma anche perché di fronte oggi in campo ci saranno i ragazzi di Fabio Soli che invece registrano un ottimo stato di forma.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita della Serie A1 tra Castellana e Ravenna, attesa per le ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport HD, al numero 57 del digitale terrestre. Confermata ovviamente anche la diretta streaming video della partita al Pala Florio, disponibile tramite il servizio Raiplay.it.

QUI CASTELLANA

Di certo in questa stagione da neopromossa nella Serie A1, la Castellana Grotte ha faticato parecchio e pure continua a faticare: alla vigilia della 21^ giornata di campionato e ormai quando siamo alle porte dell’ultimo quarto della stagione regolare, il club di Lorizio è penultimo in classifica. Per i pugliesi infatti la graduatoria racconta di appena 10 punti conquistati e solo 3 vittorie inanellate, l’ultima trovata due turni fa contro Monza al tie break: sono quindi 4 i KO rimediati negli ultimi 5 incontri, e gli ultimi due sono arrivati per mano di Trento e Piacenza. Appare quindi scontato affermare che pur di fronte al publico di casa Castellana oggi non sia favorita, ma di certo i romagnoli non potranno sottovalutare il match.

QUI RAVENNA

Nel confronto diretto ovviamente le statistiche che raccontano il percorso di Ravenna in questa stagione sono decisamente migliori: in generale però si ha la sensazione che la compagine guidata da coach Fabio Soli potrebbe anche puntare a un piazzamento miglior in classifica. Ravenna vanta alla vigilia di questo turno solo il nono piazzamento con 29 punti conquistati finora e un bilancio equilibrato con 10 successi e 10 vittorie. Proprio gli ultimi due risultati rimediati dai romagnoli sono positivi, ovvero i successi su Milano e Verona: un ottimo biglietto da visita quindi in vista dl match del Pala Florio.

