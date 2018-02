Doping nel Ciclismo Dilettanti/ Arrestati a Lucca alcuni dirigenti di un noto team: i rapporti antidoping

08 febbraio 2018 - agg. 08 febbraio 2018, 10.28 Davide Giancristofaro Alberti

Alcuni ciclisti in strada - LaPresse

Sta facendo il giro del web la notizia circa l’arresto in quel di Lucca di alcuni dirigenti della Altopack Eppela, nota squadra ciclistica dilettante. Il proprietario del club, ma anche l’ex direttore sportivo, un farmacista e altri personaggi, sono finiti in manette in seguito ad una indagine condotta della procura di Lucca. Il tutto avvenuto dopo la morte molto sospetta di un giovane ciclista, tale Linas Rumsas, avvenuta lo scorso 12 maggio. Un doping che continua a circolare negli sport e soprattutto nel ciclismo, come da allarme risalente alla scorsa estate. Il Parlamento Italiano aveva infatti presentato una relazione durante il mese di agosto 2017, in cui si evidenziava come su 806 atleti controllati nel 2016, ben 22 erano risultati positivi, pari al 2,7% del totale. Una percentuale che però sale oltre il 6% se si prendono in considerazione solo gli atleti che corrono sulle due ruote. Allarmanti anche i dati diffusi della Wada (l’organismo internazionale che controlla le frodi farmacologiche nello sport), riguardanti il 2015. L’Italia risulta infatti essere il secondo paese al mondo per casi di doping con 127 atleti, dietro alla sola Russia (176) e peggio dell’India (117).

ARRESTI NELLA ALTOPACK EPPELA

Il mondo del ciclismo viene nuovamente scosso dal doping. Stando alle ultime informazioni circolanti sui principali organi di stampa, in quel di Lucca sarebbero in corso una serie di arresti nei confronti di alcuni dirigenti di una nota squadra di dilettanti, la Altopack Eppela, fra le più importanti del panorama ciclistico italiano. In particolare, sarebbero finiti in manette il proprietario della stessa squadra, l’ex direttore sportivo, ed anche un farmacista, responsabile di rifornire il team con sostanze dopanti, ovviamente vietate. Uno scandalo reso ancora più grave dal fatto che fosse lo stesso presidente del team ciclistico ad incoraggiare gli atleti della propria squadra ad utilizzare il doping, fra cui l’epo in microdosi, gli ormoni per la crescita, e antidolorifici a base di oppiacei, tra l’altro, su ragazzi davvero giovani, spesso e volentieri minorenni.

LA MORTE DI RUMSAS

A condurre l’indagine sono stati gli uomini della squadra mobile di Lucca e del Servizio centrale operativo, che hanno eseguito nelle scorse ore molteplici operazioni in varie provincie della Toscana, fra cui, anche nello studio legale di un noto avvocato di Lucca, un penalista con l’hobby delle due ruote. Il tutto è partito dalla morte molto sospetta di Linas Rumsas, giovanissima promessa del ciclismo, che scomparve senza alcun preavviso lo scorso 2 maggio e che apparteneva proprio al team Altopack Eppela. Rumsas era il figlio di Raimondas, ex ciclista lituano ben noto, e la sua morte fece appunto sospettare gli inquirenti che decisero così di vederci chiaro. Un mese fa, invece, è stato squalificato per doping per 4 anni il fratello di Rumsas, Raimondas Junior.

