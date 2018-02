Dybala via dalla Juventus a giugno?/ L’affitto della casa non è stato rinnovato, La Joya verso l’addio

Paulo Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

Il nome di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, torna al centro delle vicende di calciomercato. A riattualizzarlo è il noto settimanale di gossip “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che ha di fatto lanciato lo scoop di mercato. Secondo quanto scoperto dai colleghi della carta stampata, il numero dieci dei campioni d’Italia in carica, non avrebbe prolungato il contratto di affitto della lussuosa abitazione di Torino in cui lo stesso risiede. Dietro tale gesto non vi sarebbe la volontà dell’ex Palermo di trasferirsi in una nuova abitazione, bensì di lasciare la Vecchia Signora e la Serie A in occasione del calciomercato della prossima estate. Sempre secondo “Chi”, l’argentino avrebbe già deciso la sua prossima meta, ovvero, il Barcellona, dove ritroverebbe il suo idolo e compagno di nazionale, Lionel Messi.

BARCELLONA O PSG NEL FUTURO

Tutto può essere in ottica estiva, anche perché Dybala era partito fortissimo in questa stagione, con dieci gol realizzati in una manciata di match, per poi perdersi per strada. Una serie di prestazioni negative hanno quindi indotto Allegri ad escluderlo dai titolari, e poi, un paio di lunghi infortuni, fra cui quello che lo stesso sudamericano sta vivendo in questo periodo. Peccato però che la Juventus non abbia risentito più di tanto dell’assenza del suo numero 10, e di conseguenza una sua cessione in estate non è così utopica. Fra le squadre maggiormente interessante al calciatore vi è anche il Paris Saint Germain, con cui vi sarebbero già stati dei contatti, in particolare con il procuratore/fratello di Dybala. Difficile però prevedere una collocazione del bianconero nell’undici titolare del PSG, a meno che fra pochi mesi non faccia le valigie Cavani, magari proprio per trasferirsi a Torino…

