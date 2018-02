Gaurin torna all’Inter?/ “Ausilio se mi chiami pronto a tagliarmi l'ingaggio”

Il ds dell'Inter, Piero Ausilio - LaPresse

Chiama gran voce l’Inter, l’ex Fredy Guarin. Il centrocampista nel giro della nazionale colombiana gioca attualmente in Cina, fra le fila dello Shenhua di Shanghai, ma gradirebbe un ritorno ad Appiano Gentile. Lo ha fatto chiaramente capire lo stesso, ai microfoni di Gazzetta.it quest’oggi: «L’Inter è sempre nel mio cuore, per me è una famiglia alla quale resto legatissimo. Tornerei? Subito. L’ingaggio sarebbe l’ultimo dei problemi, tornerei accettando anche un 1/5 di quello attuale. Ne parlai con Ausilio l’anno scorso, nell’estate dell’addio di Mancini. C’era De Boer e parecchia confusione, ma volevo tornare. Purtroppo le condizioni economiche lo impedirono». Guarin è quindi pronto a tagliarsi l’ingaggio, anche se l’operazione sembra comunque complessa: «Abbiamo rinnovato, ora sono allo Shanghai. Poi vedremo. Io sono qui, la strada per Appiano la conosco perfettamente».

I NUMERI DEL COLOMBIANO

Guarin ha lasciato la Milano nerazzurra due anni fa, dopo 141 presenze con la maglia dei meneghini, 22 reti a 40 assist in quattro anni. Numeri importanti, che ovviamente lo stesso sudamericano non ha dimenticato. Un calciatore che ha spesso diviso la critica e i tifosi, visto che lo stesso alternava volentieri prestazioni da urlo, ad altre più disarmanti. In Cina Guarin ha mantenuto lo smalto di un tempo, con 53 presenze e 17 marcature, vincendo anche la Coppa nazionale lo scorso mese di novembre, dopo aver battuto in finale lo Shanghai Sipg. Guarin era esploso nel Porto, fra il 2008 e il 2012, dove disputò 63 partite mettendo a segno 11 reti. Quindi il suo arrivo a Milano quando sembrava che la Juventus dovesse acquistarlo. Bianconeri che hanno poi provato nuovamente ad assicurarsi le prestazioni del colombiano, così come il Napoli, altra big d’Italia che ha corteggiato a lungo il ragazzo natio di Puerto Boyacà.

