Italia, Di Biagio richiama Balotelli, in nazionale un clamoroso ritorno. Il neo-commissario tecnico degli azzurri è pronto a richiamare Super Mario in vista dei prossimi impegni

Fra novità e conferme. Sta nascendo in questi giorni la nuova nazionale italiana di calcio, che sarà allenata, almeno fino al mese di settembre, dal neo-commissario tecnico Gigi Di Biagio, ex ct dell’Under-21. La più grande novità riguarda senza dubbio un gradito ritorno, invocato da molti negli ultimi mesi, leggasi quello di Mario Balotelli. Stando a quanto scrive stamane Il Corriere dello Sport, Super Mario è infatti pronto a rimettersi l’azzurro sulle spalle, grazie ad una stagione che merita di essere attenzionata: sono infatti 19 le marcature messe a segno dall’ex Milan, Liverpool, Manchester City e Inter, con il Nizza, in appena 25 gare. Tolto Ciro Immobile della Lazio, che sta guidando la classifica dei cannonieri, in giro non vi è un bomber italiano in forma migliore e di conseguenza la sua convocazione è praticamente d'obbligo.

BUFFON C’E’

Balotelli, fra meno di un mese, dovrebbe quindi nuovamente esibirsi con la maglia italiana, e l’occasione sarà di quelle speciali, visto che la nostra nazionale giocherà le amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Due sfide preventive in ottica Mondiale, che avrebbero dovuto testare la forza italiana in vista dell'appuntamento russo, ma che serviranno agli azzurri forse solo come rimpianto. Ma non finisce qui perché Di Biagio starebbe pensando di affidarsi anche ad alcuni veterani dell’Italia, e su tutti spiccherebbe il capitano Gigi Buffon. L’estremo difensore azzurro, come del resto aveva già fatto capire in alcune recenti interviste, è quindi pronto a tornare fra i pali, lasciando così Donnarumma ancora in panchina. Resta da capire quanto durerà il “ritorno” in Italia del portierone della Juventus, e molto ovviamente dipenderà dal suo ritiro o meno a fine stagione. Della vecchia guardia ci saranno anche Chiellini, Barzagli e De Rossi, mentre fra i nuovi, attenzione ai tre baby di casa Milan, leggasi Calabria, Locatelli e Cutrone.

