Juventus, Allegri/ “E’ la partita di Bernardeschi, domani gioca lui”

Juventus, parla Allegri: “E’ la partita di Bernardeschi, domani gioca lui”. Conferenza stampa del tecnico dei bianconeri in vista della partita di domani sera contro la Fiorentina

Inizierà con il botto la 24esima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Alle ore 20:45 di domani, infatti, andrà in scena la partitissima dell’Artemio Franchi, il match fra la Fiorentina e la Juventus. Si tratta di una sfida fra due delle squadre maggiormente rivali, e che regalerà grande spettacolo. In vista di questo big match ha parlato nella classica conferenza stampa, l’allenatore dei campioni d’Italia in carica, Massimiliano Allegri, che si è soffermato in particolare su Bernardeschi. L’esterno d’attacco bianconero è il grande ex dell’incontro, e tornerà all’Artemio Franchi per la prima volta da avversario dopo il trasferimento estivo: «Douglas è pronto, ma a Firenze dall’inizio partirà Bernardeschi – le parole del Conte Max - perché è giusto che la giochi lui. Ha fatto una scelta professionale e peraltro non è neanche scappato da Firenze. Gli urleranno contro per metterlo in difficoltà e perché è nella Juve, ma lui è tranquillo e scanzonato. Sarà partita particolare ma è pronto per affrontarla».

MARCHISIO DAL PRIMO MINUTO?

Seconda gara da titolare di fila quindi per il biondo esterno d’attacco della nazionale, già in campo dal primo contro il Sassuolo, e che ne approfitterà ancora dell’infortunio di Cuadrado, operato per la pubalgia, e out per circa un mese. Fra le novità della gara di domani, anche la presenza in campo dal primo minuto di Claudio Marchisio. Non è ancora certa la titolarità del Principino, ma Allegri fa capire che il centrocampista è prossimo al ritorno in campo nell’undici partente: «C’è la possibilità di vedere Marchisio – dice Allegri - sì, ma Claudio aveva giocato anche domenica. Per sostituire Matuidi, comunque, ho pensato a diverse situazioni. Marchisio, Sturaro o Bentancur possono fare quel ruolo». Un Marchisio che potrebbe fare le valigie durante la prossima estate, anche perchè a Vinovo sono dati in arrivo Emre Can e Pellegrini, e con grande probabilità, due fra Marchisio, Khedira e Sturaro, verranno ceduti.

