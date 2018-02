Kazakistan Spagna/ Calcio a 5: streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Europei)

Diretta Kazakistan Spagna streaming video e tv, orario, risultato live della seconda semifinale degli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 8 febbraio).

08 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Kazakistan Spagna (da Facebook)

Kazakistan Spagna di calcio a 5 si gioca questa sera, giovedì 8 febbraio alle ore 21.00. Sarà la seconda semifinale degli Europei di calcio a 5 2018 in corso di svolgimento in Slovenia e per la precisione all’Arena Stozice della capitale Lubiana, che metterà in palio un posto nella finale che sarà disputata sabato sera preceduta dalla finale per il terzo posto, che invece naturalmente toccherà in sorte a chi uscirà sconfitto dalla partita di questa sera. Il Kazakistan si è affacciato di recente fra le big europee del calcio a 5 grazie al bronzo di due anni fa, la Spagna invece ha vinto sette delle dieci edizioni finora disputate degli Europei: vincerà la tradizione o da Est si concretizzerà una grande sorpresa?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DEGLI EUROPEI DI CALCIO A 5

Kazakistan Spagna sarà visibile in diretta tv su Fox Sports, che ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva tutti gli Europei di calcio a 5. Sul canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky stiamo assistendo a più di 50 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Per le interviste con i protagonisti l’inviato Roberto Marchesi sta seguendo la manifestazione dalla Slovenia. I telecronisti sono Gabriele Giustiniani, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni e l’esperto del calcio a 5 Marco Calabresi. Due i conduttori dallo studio, Giulia Mizzoni e Marco Russo. Infine, i sei commentatori tecnici sono Dario Marcolin, Alessio Musti, Massimiliano Bellarte, Antonio Ricci, Daniele Sau e Adriano Foglia. Infine, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo la possibilità della diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

KAZAKISTAN SPAGNA: IL CAMMINO DELLE DUE SQUADRE

Il Kazakistan è arrivato alle semifinali degli Europei 2018 di calcio a 5 al termine di un ottimo cammino per la Nazionale ex sovietica, cominciato vincendo il girone B grazie al perentorio 5-1 inflitto alla Polonia e al pareggio per 1-1 contro la Russia, che invece contro i polacchi non era andata oltre il pareggio. Di conseguenza nei quarti il Kazakistan è stato abbinato alla Serbia, seconda del girone A: vittoria per 3-1 dei kazaki grazie ai gol di Serik Zhamankulov e di due naturalizzati brasiliani, Taynan da Silva Rego e Douglas Júnior da Silva Negreiros. La Spagna, pur campionessa d’Europa in carica, ha avuto nel girone D un cammino un po’ più complicato, con il pareggio per 4-4 contro la Francia e la vittoria per 1-0 contro l’Azerbaigian, quanto comunque è bastato per vincere il gruppo e vedersi abbinata nei quarti all’Ucraina, seconda del girone C, battuta per 1-0 grazie al gol di Pola dopo 17 minuti. La Spagna dunque non subisce gol da due partite: sarà questo il punto di forza degli iberici?

