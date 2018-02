LAZIO, FELIPE ANDERSON FUORI SQUADRA/ Rissa con Inzaghi? Salta l'allenamento, non convocato per Napoli-Lazio

Felipe Anderson diserta l'allenamento della Lazio: non sarà convocato per la trasferta di Napoli dopo le critiche post Lazio-Genoa e lo scontro verbale con Simone Inzaghi

08 febbraio 2018 Fabio Belli

Felipe Anderson (foto LaPresse)

Nella Lazio scoppia il caso Felipe Anderson. La prestazione del brasiliano contro il Genoa aveva fatto mugugnare molto il pubblico biancoceleste, che non aveva apprezzato la maniera molle con la quale il calciatore era entrato in campo, in un momento di difficoltà per la squadra. Anche Simone Inzaghi nel post partita aveva ripreso il suo calciatore, causando una protesta abbastanza vivace da parte di Anderson. Qualcuno ha parlato di un furioso litigio, il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, di un confronto costruttivo. Di sicuro c’è che Anderson ha digerito abbastanza male le critiche e nel pomeriggio di mercoledì non si è presentato a Formello per la seduta di allenamento, arrivando due ore dopo e intrattenendosi in un lungo colloquio con Igli Tare ed Angelo Peruzzi. La società ha deciso che per la trasferta di Napoli, Felipe Anderson non sarà convocato.

FELIPE ANDERSON, LA MANCANZA DI FIDUCIA DOPO L'INFORTUNIO

Bisognerà capire se questa “sospensione” sarà solo una misura disciplinare per schiarire le idee al giocatore e nel contempo comunque sanzionare il ritardo, oppure se sarà il preludio verso un divorzio a fine stagione tra la Lazio e Felipe Anderson. E dire che il brasiliano aveva iniziato alla grande il suo cammino, nel ritiro precampionato dimostrandosi pronto e felice nel ruolo di seconda punta al fianco di Ciro Immobile. E invece è arrivato un infortunio che ha fatto esordire in una gara ufficiale Felipe solo a dicembre: troppo per avere subito una buona forma, senza considerare che le stagioni in cui si salta una buona parte della preparazione estiva sono difficili per qualunque calciatore. Ma per Anderson le difficoltà si sono moltiplicate vista la concorrenza, con l’esplosione di Luis Alberto e la concorrenza di Nani che hanno fatto mancare fiducia al brasiliano. Un fulmine a ciel sereno per una Lazio che aveva fatto in questa stagione della forza del gruppo l’arma segreta per raggiungere grandi traguardi.

