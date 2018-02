OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018/ Risultati live, curling e sci protagonisti: gli italiani in gara

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, i risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, da Christof Innerhofer a Dominik Paris

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, Christof Innerhofer (LaPresse)

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, oggi 8 febbraio 2018 in programma le prime gare della XXIII edizione dei tradizionali Giochi. È la seconda Olimpiade ospitata dalla Corea del Sud dopo l'edizione estiva del 1988, disputatasi nella capitale Seul, e la cerimonia ufficiale di apertura si terrà domani venerdì 9 febbraio 2018. Nel frattempo però si parte con le prime gare e subito protagonisti saranno il curling, con la novità del nuovo torneo misto, e il salto con gli sci, in programma le qualificazioni dal trampolino piccolo maschile. Non bisogna però dimenticare anche le prove della discesa libera, sempre maschile, e dello slittino. L’Italia sarà ben rappresentata già da oggi: alla ricerca della qualificazione atleti come Davide Bresadola, Alex Insam, Sebastian Colloredo e Federico Cecon, quartetto protagonista nel salto con gli sci. Grande attesa anche per i big dello sci, chiamati ad ottenere buoni tempi nelle prove: Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris su tutti.

OLIMPIADI INVERNALI, IL PROGRAMMA DI OGGI 8 FEBBRAIO

Le gare delle Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai. In streaming, invece, disponibili su Eurosport Player, Sky Go, Mediaset Premium e sul sito ufficiale della Rai. Si parte all’1.05 con il Curling, prima giornata del Round robin misto. Alle 3.00 lo Sci Alpino, con la prima prova della discesa libera maschile: protagonisti Christof Innerhofer, Dominik Paris, Peter Fill, Emanuele Buzzi. Allo stesso orario, le 3.00, terza prova del trampolino normale maschile di Salto con gli sci: protagonisti Alex Insam, Sebastian Colloredo, Davide Bresadola, Federico Cecon. Più tardi, alle 6.30, prova libera di singolo maschile in Slittino: spazio agli italiani Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rieder. Terza prova del trampolino normale femminile di Salto con gli sci alle 8.30 con le italiane Evelyn Insam, Lara Malsiner, Manuela Malsiner, Elena Runggaldier, mentre alle 10.30 prova libera di singolo femminile in Slittino (Sandra Robatscher, Andrea Voetter). Alle 11.45 Sprint nel Biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, mentre alle 12.05 seconda giornata del Round ronin misto di Curling. Infine, appuntamento alle 12.15 e alle 13.30 con Salto con gli sci, trampolino normale: prima il trial round, poi le qualificazioni.

