Probabili formazioni/ Fiorentina Juventus: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Fiorentina Juventus: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia (Serie A 24^ giornata), sfida calda al Franchi

08 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Fiorentina Juventus: Bernardeschi grande ex (LaPresse)

Fiorentina Juventus sarà l’anticipo che apre la ventiquattresima giornata di Serie A: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 20.45 di domani sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze in una partita sempre sentitissima nel capoluogo toscano e che avrà pure una posta in palio molto importante. La Fiorentina con un bel risultato lancerebbe con forza la propria candidatura per un posto nella prossima Europa League, d’altronde la Juventus punta ancora una volta a scavalcare il Napoli almeno per qualche ora, in quello che sarà un lunghissimo duello per lo scudetto. Andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Fiorentina Juventus alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Fiorentina Juventus sarà visibile in diretta tv con ampia copertura su entrambe le piattaforme televisive che trasmettono la nostra Serie A. Sul satellite l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre dovrete sintonizzarvi su Mediaset Premium Sport oppure Mediaset Premium Sport HD. Per i rispettivi abbonati sarà garantita anche la diretta streaming video della partita dello stadio Franchi, tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

LE SCELTE DI PIOLI

Rosa sostanzialmente al completo in casa Fiorentina e questa è naturalmente un’ottima notizia per Stefano Pioli in vista di una partita così importante per i viola. Il modulo sarà il 4-3-3: in difesa Gaspar è favorito su Vitor Hugo come terzino destro di una retroguardia che per il resto vedrà Pezzella e Astori centrali davanti al portiere Sportiello e Biraghi terzino sinistro. A centrocampo naturalmente si punta sul terzetto di titolari con Badelj perno centrale fra Veretout e Benassi e anche in attacco due maglie sono assicurate, quelle per Chiesa a destra e Simeone come punta centrale, resta un dubbio per l’esterno sinistro che dovrebbe essere Thereau, favorito su Gil Dias ed Eysseric in un ballottaggio a tre.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri invece ha qualche problema in più: martedì ricomincia la Champions League e sono indisponibili Dybala, Cuadrado, Howedes e Matuidi. In difesa dovrebbero esserci Buffon fra i pali e come centrali Benatia e Chiellini, ma c’è un dubbio doppio per quanto riguarda i terzini: a destra De Sciglio oppure Lichtsteiner, a sinistra se la giocano Asamoah ed Alex Sandro. A centrocampo tutto chiaro, con il recuperato Marchisio in assenza di Matuidi al fianco degli intoccabili Khedira e Pjanic. Anche in attacco le alternative sono ridotte, ma c’è un ballottaggio fra il grande ex Bernardeschi e Douglas Costa per completare il tridente con Higuain e Mandzukic, sui quali naturalmente non c’è alcun dubbio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau. All. Pioli.

A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Olivera, Laurini, Vitor Hugo, Cristoforo, Saponara, Gil Dias, Eysseric, Dabo, Falcinelli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner, Alex Sandro, Sturaro, Bentancur, Douglas Costa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dybala, Cuadrado, Howedes, Matuidi.

© Riproduzione Riservata.