Russia Portogallo/ Calcio a 5: streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Europei)

Diretta Russia Portogallo streaming video e tv, orario, risultato live della prima semifinale degli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 8 febbraio).

08 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Russia Portogallo - da Facebook

Russia Portogallo di calcio a 5 si gioca questo pomeriggio, giovedì 8 febbraio alle ore 18.00. Sarà la prima semifinale degli Europei di calcio a 5 2018 in corso di svolgimento in Slovenia e per la precisione all’Arena Stozice della capitale Lubiana. In palio dunque c’è un posto nella finale che sarà disputata sabato sera preceduta dalla finale per il terzo posto, che invece naturalmente toccherà in sorte a chi uscirà sconfitto dalla partita di questa sera. La posta in palio sarà dunque molto importante: la Russia punta a quella che sarebbe per lei la quarta finale consecutiva agli Europei di calcio a 5, traguardo che al Portogallo manca invece dal 2010.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DEGLI EUROPEI DI CALCIO A 5

Russia Portogallo sarà visibile in diretta tv su Fox Sports, che ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva tutti gli Europei di calcio a 5. Sul canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky stiamo assistendo a più di 50 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Per le interviste con i protagonisti l’inviato Roberto Marchesi sta seguendo la manifestazione dalla Slovenia. I telecronisti sono Gabriele Giustiniani, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni e l’esperto del calcio a 5 Marco Calabresi. Due i conduttori dallo studio, Giulia Mizzoni e Marco Russo. Infine, i sei commentatori tecnici sono Dario Marcolin, Alessio Musti, Massimiliano Bellarte, Antonio Ricci, Daniele Sau e Adriano Foglia. Infine, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo la possibilità della diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

RUSSIA PORTOGALLO: IL CAMMINO DELLE DUE SQUADRE

La Russia è arrivata alle semifinali degli Europei 2018 di calcio a 5 al termine di un cammino non semplice per i vice-campioni d’Europa in carica, che nel loro girone hanno raccolto due pareggi (entrambi per 1-1) contro Polonia e Kazakistan e chiudendo così al secondo posto in classifica dietro ai kazaki. Questo secondo posto ha portato all’abbinamento ai quarti contro la prima del girone A, che un po’ a sorpresa è stata la Slovenia padrona di casa: la Russia si è imposta per 2-0 grazie ai gol di Eder Lima e Robinho, entrambi brasiliani naturalizzati russi grazie a una lunga militanza nel campionato di calcio a 5 russo e già da diversi anni protagonisti con la Nazionale ex sovietica. Il cammino del Portogallo è stato finora migliore: i lusitani hanno vinto il girone C battendo per 4-1 la Romania e poi l’Ucraina con il punteggio di 5-3. Di conseguenza ai quarti il Portogallo ha trovato sulla sua strada l’Azerbaigian (secondo del girone D), travolto con un perentorio 8-1. Finora dunque il Portogallo ha convinto più della Russia: sarà così anche oggi?

© Riproduzione Riservata.