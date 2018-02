Valencia Barcellona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Valencia Barcellona streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del ritorno della semifinale di Coppa del Re al Mestalla

08 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Valencia Barcellona (Foto LaPresse)

Valencia Barcellona si gioca questa sera giovedì 8 febbraio alle ore 21.30: la partita è valida come ritorno della semifinale della Coppa del Re spagnola, competizione sempre sentitissima e molto ambita in Spagna, a maggior ragione quando si affrontano due squadre di grande blasone e tradizione. Valencia Barcellona sarà dunque una partita da non perdere, anche perché allo stadio Mestalla si partirà dalla vittoria per 1-0 ottenuta dal Barcellona settimana scorsa al Camp Nou: un vantaggio dunque per i blaugrana, che però non hanno chiuso i conti e adesso devono affrontare una mai banale trasferta a Valencia, dove comunque i padroni di casa avranno bisogno di una vittoria con due gol di scarto per passare il turno già al termine dei tempi regolamentari. In caso di 1-0 per il Valencia si andrebbe invece ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, mentre il Barcellona si qualifica anche perdendo con un gol di scarto a patto di segnarne almeno uno, oltre che ovviamente con un pareggio oppure un successo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Valencia-Barcellona purtroppo non sarà visibile in diretta tv su canali televisivi in italiano, una brutta notizia per tutti gli appassionati del calcio spagnolo. Di conseguenza, non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Tutto questo considerato, punti di riferimento fondamentali saranno i siti Internet e i social network ufficiali delle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA BARCELLONA

Analizzando adesso le probabili formazioni di Valencia Barcellona, prendiamo a punto di riferimento le formazioni della partita d’andata. Il Barcellona allenato da Ernesto Valverde era sceso in campo con Cillessen in porta, davanti a lui la retroguardia a quattro con Sergi Roberto a destra, Piqué, Umtiti e terzino sinistro Jordi Alba; in mediana la coppia formata da Busquets e Rakitic, in posizione più avanzata di qualche metro inietta e Aleix Vidal, in appoggio alla coppia d’attacco formata naturalmente da Messi e Suarez. Marcelino invece aveva schierato il suo Valencia con Domenech in porta; davanti a lui difesa a quattro con Montoya, Vero, Gabriel Paulista e Gayà da destra a sinistra, poi la coppia in mediana con capitan Parejo e Coquelin, esterni Soler a destra e Pereira a sinistra (che però adesso è infortunato), in attacco la coppia composta da Rodrigo e Vietto.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico decisamente in favore del Barcellona secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, nonostante si giochi al Mestalla e il valore tecnico del Valencia che è terzo nella Liga - però a 18 punti dal Barcellona capolista. Il segno 1 per la vittoria del Valencia dunque è proposto a 5,00, quota decisamente più alta rispetto al 1,57 del colpaccio del Barcellona, ovviamente indicato con il segno 2. Infine il pareggio: il segno X pagherebbe 4,25 volte la posta in palio, ipotesi che sarebbe certamente gradita al Barcellona che con la parità andrebbe in finale.

