Arbitro Guida/ Var in Fiorentina Juventus: concede e poi revoca un rigore ai viola per mani di Chiellini

Giallo VAR in Fiorentina-Juventus: l'arbitro Guida concede e poi revoca un rigore ai viola. Fallo di mano di Chiellini, ma viene punita la posizione di fuorigioco di Chiesa

09 febbraio 2018 Fabio Belli

Chiellini, suo il tocco di mano della discordia (foto LaPresse)

Ancora un giallo in salsa VAR nel massimo campionato italiano. L’arbitro Guida, chiamato a dirigere l’anticipo tra Fiorentina e Juventus allo stadio Franchi, casa dei Gigliati, al 17’ del primo tempo ha concesso un calcio di rigore per un fallo di mano del difensore bianconero Chiellini su cross dell’attaccante viola Federico Chiesa. Il centrocampista francese della Fiorentina, Veretout, si è recato sul dischetto per battere la massima punizione, ma il direttore di gara si è consultato per quattro lunghi minuti con il VAR per capire se ci fossero irregolarità dell’azione. In discussione, si è capito da subito, non c’era il tocco di mano di Chiellini, considerato in ogni caso sanzionabile dall’arbitro, ma l’inizio dell’azione partita da un contrasto fra lo juventino Alex Sandro e il viola Giovanni Simeone.

INVOLONTARIO IL TOCCO DI ALEX SANDRO?

Il confronto è stato molto lungo, ma alla fine il rigore è stato revocato. Inizialmente si pensava che fosse stato sanzionato l’intervento di Simeone su Alex Sandro, poiché ritenuto falloso. In realtà, l’azione è stata ritenuta irregolare a causa della posizione di partenza di Federico Chiesa, giudicato in fuorigioco al momento del passaggio. Decisione a sua volta controversa, perché rivedendo le immagini del VAR, sembra chiaro che Chiesa sia in fuorigioco quando è Alex Sandro a toccare il pallone (quindi, da regolamento, essendo giocatore avversario senza provocare l’offside), meno chiara è la posizione dell’attaccante quando è Simeone a far partire il passaggio. Evidentemente, il tocco di Alex Sandro è stato giudicato non volontario, ma una semplice carambola, ma di sicuro l’episodio sembra destinato a far discutere a lungo.

