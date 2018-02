Bisceglie-Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

09 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Lecce, LaPresse

Bisceglie-Lecce, diretta dal signor Viotti di Tivoli, venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà un anticipo relativo alla venticinquesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Tra Bisceglie e Lecce sfida tutta da seguire, considerando la particolare natura del match che si disputerà a porte chiuse e l'importanza della posta in palio per un Lecce che, pur ancora saldamente in testa alla classifica del girone C di Serie C, non può permettersi di lasciarsi alle spalle punti con disinvoltura, considerando che alle spalle dei salentini il Catania preme a soli quattro punti di distanza.

In casa contro il Catanzaro, domenica scorsa, i giallorossi guidati da Fabio Liverani hanno dimostrato di stare attraversando un buon momento di forma e di non avere tentennamenti, in una gestione del vantaggio sugli etnei, che inseguono come detto in classifica, molto ragionata e che è passata anche dal pari ottenuto nello scontro diretto in casa. Quello contro il Bisceglie sarà comunque un derby pugliese, ed i nerazzurri padroni di casa non saranno certo in vena di regali, anche perché dopo le ultime due sconfitte esterne contro Sicula Leonzio e Catanzaro, la classifica della neopromossa si è fatta meno lusinghiera rispetto all'ottimo girone d'andata. Fuori dalla zona play off, ora il Bisceglie ha visto ridursi a cinque i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Bisceglie Lecce non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE LECCE

Queste le probabili formazioni dell'incontro: il Bisceglie padrone di casa scenderà in campo con Crispino a difesa della porta, Migliavacca impiegato in posizione di terzino destro e il croato Jurkic impiegato in posizione di terzino sinistro, con Devino e Petta che saranno i due difensori centrali. L'altro croato Vrdoljak e il montenegrino Toskic giocheranno come vertici arretrati di centrocampo, alle spalle del brasiliano Dentello Azzi, di D'Ancora e di D'Ursi, schierati come incursori offensivi alle spalle del francese Ayina. Risponderà il Lecce con Perucchini in porta, Marino e Cosenza difensori centrali in una difesa a quattro con Lepore chiamato a coprire la fascia destra e Di Matteo la corsia laterale di sinistra. Terzetto titolare di centrocampo formato da Arrigoni, Mancosu e Armellino, con Tabanelli trequartista alle spalle del duo offensivo formato da Saraniti e dal lituano Dubickas.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 4-2-3-1 del Bisceglie risponderà il 4-3-1-2 del Lecce, scontro tattico tra due formazioni che amano particolarmente giocare fra le linee senza concedere troppi riferimenti agli avversari. In questa stagione le due formazioni si sono già affrontate due volte allo stadio Via del Mare: ha sempre vinto il Lecce, due a uno in Coppa Italia il 21 novembre scorso, ribaltando con Mancosu e Dubickas l'iniziale gol del vantaggio di Dentello Azzi, e il 30 settembre col punteggio di tre a uno: gol salentini di Caturano, Ferreira e Di Piazza, rete pugliese di Risolo.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote della partita indicano la capolista del campionato come favorita nonostante il fattore campo avverso, considerando anche che la sfida si giocherà a porte chiuse. Vittoria interna del Bisceglie quotata 4.20 da Bet365, mentre William Hill propone a 3.30 l'eventuale pareggio e la quota per il successo esterno salentino viene proposta a 1.95 da Bwin. Unibet quota al raddoppio l'over 2.5 e 1.72 l'under 2.5.

