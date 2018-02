Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile, si riaccende la lotta al vertice (24^ giornata)

Classifica marcatori Serie A: Ciro Immobile ancora capocannoniere alla viglia della 24^ giornata di campionato. Alle sue spalle però torna in campo Mauro Icardi.

09 febbraio 2018 Michela Colombo

Mauro Icardi, Inter - LaPresse

Giunti alla 24^ giornata della Serie A tocca ora dare spazio alla classifica marcatori del massimo campionato italiano: qui il capocannoniere rimane ancora una volta Ciro Immobile e il nome di certo non è una sorpresa. Se nei giorni scorsi si è registrato un certo immobilismo a piani alti della graduatoria, complice gli assenti eccellenti, scommettiamo che in questo weekend si riaccenderà la lotta per la prima piazza alle spalle del bomber della Lazio. Nella 24^ giornata della serie A infatti torna a piena disposizione di Luciano Spalletti il capocannoniere dell’Inter Mauro Icardi, dopo qualche giorno di stop. e nel contempo poi lo stesso Immobile potrebbe di nuovo tornare al gol: la sfida tra Napoli e Lazio attesa questo sabato di certo non può che esaltare la punta biancoceleste. Alle loro spalle poi sia Mertens e che Higuain saranno ancora una volta i punti di riferimento di Napoli e Juventus (specie l’argentino vista l’assenza di Dybala): ci attendiamo quindi un turno di Serie A pirotecnico in termini di gol.

LA GRADUATORIA

Spiegata la probabile lotta al vertice per la classifica marcatori della Serie A alla vigilia della 24^ giornata, andiamo ora vedere nel dettaglio come si configura la graduatoria con precisione. Al vertice e capocannoniere della Serie A, ecco ancora il bomber della Lazio Ciro Immobile con ben 20 reti a bilancio e un vantaggio di due lunghezze su Mauro Icardi, fermo invece a quota 18 gol a favore dell’inter. Terzo gradino del podio per Fabio Quagliarella che per la Sampdoria finora ha firmato 16 reti: a quota 14 gol a testa ecco poi Paulo Dybala e Dries Mertens, con il bianconero Higuain fermo a quota 13 gol. Al settimo gradino della classifica ecco poi Edin Dzeko con 10 gol: il bosniaco vanta però una sola rete di vantaggio su Iago Falque del Torino. Alla vigilia della 24^ giornata della Serie A però si allarga la quota di giocatori fermi a 7 reti ovvero, Luis Alberto, Cristante, ilicic, Inglese,Lasagna, Milinkovic Savic, Perisic, Simeone e Zapata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Immobile 20 gol

Icardi 18 gol

Quagliarella 16 gol

Dybala 14 gol

Mertens 14 gol

Higuain 13 gol

Dzeko 10 gol

Falque 9 gol

Alberto L. 7 gol

Cristante 7 gol

Ilicic 7 gol

Inglese 7 gol

çasagna 7 gol

Milikovic Savic 7 gol

Perisic 7 gol

Simeone 7 gol

Zapata 7 gol

