Consigli Fantacalcio Serie A/ Le nostre dritte per la 24a giornata: Bernardeschi, Mertens e Cutrone

Edin Dzeko, attaccante Roma - LaPresse

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento con i consigli per il fantacalcio, lo spazio dedicato alle dritte della nostra redazione, in vista appunto del secondo gioco più amato dagli italiani. Come ogni weekend, andremo ad individuare quali sono a nostro avviso i giocatori da schierare, tenendo conto delle varie partite in programma per questo 24esimo turno della Serie A, nonché delle loro disponibilità. Andiamo quindi a vedere i nostri consigli.

I CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A PER LA 24ESIMA GIORNATA

Si comincia presto questo weekend, visto che venerdì sera, dalle ore 20:45, andrà in scena la sfida dell’Artemio Franchi di Firenze fra i padroni di casa della Fiorentina e gli ospiti della Juventus. Per quanto riguarda la Viola, Chiesa e Simeone sono sempre due elementi molto interessanti, e insieme ai due gioielli dell’attacco ci aggiungiamo anche il centrocampista offensivo Veretout. Fra le fila bianconere, invece, attenzione a Bernardeschi, grande ex del match, e pronto a fare male alla squadra in cui è cresciuto. Insieme all’azzurro puntiamo su Higuain e sui piedi delicatissimi di Miralem Pjanic. Spazio quindi alla sfida fra la Spal e il Milan, in programma sabato pomeriggio alle ore 15:00. Partiamo dai padroni di casa ferraresi, dove sono sempre interessanti le candidature di Lazzari e Mattiello, i due esterni della squadra allenata da Semplici, con l’aggiunta di Alberto Paloschi, anche in questo caso, grande ex del match. Fra le fila rossonere, invece, scelta d’obbligo Suso, il migliore dei suoi, e attenzione a Cutrone, che dovrebbe tornare titolare dopo la panchina contro l’Udinese. Bene infine Kessie, che sta attraverso un grande momento di forma.

Alle ore 18:00 di domani, si giocherà invece la sfida dell’Ezio Scida fra i padroni di casa del Crotone e gli ospiti dell’Atalanta. Partiamo dai calabresi, dove Trotta e Ricci sono due ottimi elementi per l’attacco, mentre per il centrocampo attenzione alle invettive di Barberis e Mandragora. In casa nerazzurra, invece, Cristante è ormai un must di ogni weekend, così come Ilicic, il miglior trequartista (a sorpresa), di questa stagione. Attenzione infine alla probabile assenza di Caldara, le cui condizioni fisiche non sono al 100%. Proseguiamo con Napoli-Lazio, in programma domani sera alle ore 20:45. E’ senza dubbio il big match di questo turno e lo si capisce dai moltissimi campioni che scenderanno in campo allo stadio San Paolo. Fra i padroni di casa partenopei puntiamo su Mertens, che sta attraversando un momento di forma strepitosa, ma anche su Insigne e Hamsik. In casa Lazio, invece, Ciro Immobile va sempre schierato, mentre si rivedrà dopo la squalifica Milinkovic-Savic, altro calciatore amatissimo al fantacalcio. Infine, sempre bene puntare su Luis Alberto.

Proseguiamo quindi con le gare di domenica, iniziando dalla sfida delle ore 12:30 del Mapei Stadium, la gara fra il Sassuolo e il Cagliari. Gli emiliani devono assolutamente riprendersi dopo la batosta contro la Juventus di domenica scorsa: puntiamo sul neo-acquisto Babacar, ma anche sui soliti Politano e Missiroli. Fra le fila rossoblu, invece, la prima scelta ricade sempre sul talentuoso centrocampista Barella, affiancato quindi da Faragò e dai due attaccanti Joao Pedro e Pavoletti. Alle ore 15:00 di scena la sfida fra il Chievo e il Genoa, allo stadio Bentegodi. Per i gialloblu di casa, puntiamo su Birsa, nonché su Hetemaj e Radovanovic, i tre più creativi della squadra di Maran. In casa ligure, invece, prima scelta Diego Laxalt, protagonista assoluto nella recente vittoria del Genoa contro la Lazio. Bene anche Pandev mentre attenzione alla probabile assenza di Taarabt, non al meglio dal punto di vista fisico.

L’Inter cerca il riscatto, nuovamente di fronte al pubblico di casa dalle ore 15:00 di domenica, quando a San Siro sbarcherà il Bologna. Evitiamo Perisic, che non è condizioni fisiche presentabili, mentre è sempre rischioso lasciare in panchina Icardi: e se segnasse proprio contro i felsinei? Bene infine i soliti Skriniar e Handanovic, due delle poche certezze della rosa meneghina. In casa emiliana, invece, sempre assente Verdi, ancora infortunato. Attenzione al grande ex dell’incontro, Rodrigo Palacio, nonché ad un altro ex calciatore dell’Inter, leggasi Mattia Destro. Per il centrocampo, invece, diamo spazio al neo-acquisto Dzemaili, che ha iniziato con il piede giusto la sua nuova avventura in rossoblu. Si prosegue spediti con Sampdoria-Hellas Verona, gara in programma alle 15:00 di domenica. Attenzione all’assenza di Ramirez nei blucerchiati, squalificato, mentre Quagliarella è un giocatore su cui puntare sempre ad occhi chiusi. Bene anche il solito Torreira. Fra le fila scaligere, invece, interessante la coppia d’attacco formata da Kean e Verde, nonché il tuttofare Romulo, sempre fra i migliori dei gialloblu.

Il Torino affronterà l’Udinese in Piemonte domenica dalle 15:00. Nei granata, attenzione a Niang, ma anche a Iago Falque. Diamo una chance anche a Belotti, anche se non sta vivendo una stagione esaltante. Fra le fila friulane, invece, molti calciatori interessanti, a cominciare da bomber Lasagna, fra i migliori nella recente gara con il Milan, passando da De Paul e arrivando al solito Jankto. Chiudiamo con il posticipo di domenica delle ore 20:45, la sfida Roma-Benevento. Sarà una gara ricca di gol, e per questo puntiamo su Edin Dzeko e Diego Perotti. Out Nainggolan e Pellegrini per squalifica. Fra le fila beneventine, invece, scegliamo Coda, Memushaj e D’Alessandro, e occhio al probabile esordio nel nostro campionato dell’ex City e Arsenal, Sagna.

