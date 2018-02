De Vrij all’Inter?/ Skriniar al Barcellona: pronti 65 milioni di euro

De Vrij all’Inter? Skriniar al Barcellona: pronti 65 milioni di euro. Il club nerazzurro starebbe pensando ancora una volta al centrale di difesa della Lazio e dell’Olanda

L’Inter non perde di vista il centrale di difesa di casa Lazio, Stefan De Vrij. La situazione legata al calciatore della nazionale olandese è molto semplice: ha il contratto in scadenza al 30 giugno del corrente anno, e nonostante si parli spesso e volentieri di rinnovo, la fumata bianca tarda ad arrivare. Anche in caso di rinnovo, inoltre, la Lazio inserirà una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che permetterà comunque allo stesso calciatore di liberarsi alla fine di questo campionato. In corso Vittorio Emanuele rimangono alla finestra, ma nel contempo devono guardarsi dagli assalti a Milan Skriniar. Stando a quanto sottolineato stamane dal quotidiano catalano El Mundo Deportivo, pare infatti che il Barcellona abbia predisposto ben 65 milioni di euro per l’acquisto di un nuovo centrale, e fra i papabili vi sarebbe proprio il gioiello dei nerazzurri.

SKRINIAR E ICARDI, CHE PLUSVALENZE!

L’Inter si è assicurato Skriniar durante il calciomercato della scorsa estate, in cambio di un assegno vicino ai 25 milioni di euro, e ovviamente, cedendolo alla cifra di cui sopra, potrebbe realizzare una plusvalenza molto importante, soprattutto in ottica di autofinanziamento e di fair play finanziario. Tra l’altro Skriniar sarebbe finito anche nel mirino di Real Madrid, Manchester City e United, che potrebbero di fatto alzare ulteriormente la richiesta dell’Inter per il proprio calciatore. Altro giocatore che potrebbe fare le valigie a luglio, lasciando per sempre la Pinetina, è Mauro Icardi, il cui valore attuale è pari a 110 milioni di euro (pagato circa 12 milioni dalla Samp), e nel mirino del Real Madrid: per il capitano nerazzurro è già pronto il sostituto, quel Lautaro Martinez, gioiello del calcio argentino, che l’Inter si sta assicurando proprio in queste ore.

