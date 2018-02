Fiorentina Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. Big match tra due squadre che sono grandi rivali

09 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fiorentina Juventus, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Fiorentina Juventus, che sarà diretta dall’arbitro Marco Guida, è l’anticipo nella 24^ giornata di Serie A 2017-2018: allo stadio Artemio Franchi si gioca venerdì 9 febbraio alle ore 20:45 a causa dell’impegno che attende i bianconeri il prossimo martedì, quando torneranno a disputare la Champions League ospitando il Tottenham negli ottavi di finale. Non c’è bisogno di presentare questa sfida dal punto di vista della tradizione: le due tifoserie sono fiere rivali, le società non si amano (pur avendo fatto affari importanti anche nel passato recente) e soprattutto a Firenze questa partita non è come tutte le altre. Basti pensare alle dichiarazioni del Cholito Simeone, che ha rivelato di essere stato avvicinato da tanti tifosi che gli hanno chiesto di segnare alla Juventus - e sa come si fa, avendolo fatto due volte con la maglia del Genoa lo scorso anno; è una partita che va al di là della posizione di classifica, del contesto del momento e della situazione delle due squadre. Lo scorso anno la Fiorentina aveva festeggiato la vittoria, nell’ottobre 2013 si era forse presa la più bella (la rimonta da 0-2 a 4-2 con tripletta di Giuseppe Rossi), ma la Juventus ha di fatto vinto qui il quinto scudetto consecutivo, con Buffon che nel finale aveva parato un rigore a Kalinic.

FIORENTINA JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Juventus sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare - su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 412224) e su quelli del digitale terrestre, dove l’appuntamento è con Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi ci sarà ovviamente di assistere al big match dell’Artemio Franchi in diretta streaming video, grazie alle applicazioni Sky Go e Premium Play che gli abbonati potranno attivare, senza costi aggiuntivi e semplicemente registrandosi con i propri dati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Con sette vittorie consecutive la Juventus tiene il passo del Napoli, e ancora una volta ha la possibilità di mettere pressione ai partenopei scavalcandoli in classifica per almeno 24 ore; nell’ultimo turno è arrivato un roboante 7-0 sul Sassuolo che ha ridato anche fiducia offensiva a una squadra che aveva faticato a segnare nelle ultime uscite. Ovviamente la missione di Massimiliano Allegri è quella di arrivare alla sfida diretta a portata di sorpasso, sapendo anche di avere a disposizione il pareggio come risultato utile ma volendo chiudere i conti; tuttavia da qui al giorno fatidico il calendario è complicato e sorride maggiormente al Napoli, dunque bisognerà crescere ancor più di colpi visto che al momento la media punti di entrambe ci dice che la quota per vincere lo scudetto potrebbe essere più alta dei 90 punti. La Fiorentina, tra alti e bassi, continua a sperare nell’Europa: al Franchi viaggia a una media leggermente superiore ma incassa anche più gol. Il problema dei viola è quello della continuità: quest’anno la squadra è riuscita solo una volta a vincere almeno tre partite e solo in un’altra occasione (a settembre) ne ha infilate due. Con un rendimento così a singhiozzo non si può pensare in grande, ma un aiuto è arrivato sicuramente dal rallentamento dalle avversarie dirette; l’imperativo ora è quello di ritrovare al più presto la vittoria casalinga, che manca dal 3 dicembre. Da allora tra le proprie mura la Fiorentina ha ottenuto tre pareggi prima di cadere nettamente contro il Verona, dunque c’è la necessità di ripagare i tifosi con una super prestazione in quella che da queste parti continua a essere definita la partita dell’anno.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

Laurini non ci sarà: scalpita per un posto Bruno Gaspar che è il suo sostituto naturale, ma per battere la Juventus Pioli starebbe anche pensando alla soluzione alternativa, ovvero quella della difesa a te. Se fosse così, Milenkovic o Vitor Hugo andrebbero ad affiancare German Pezzella e Astori davanti a Sportiello, mentre Gaspar avanzerebbe il suo raggio di azione a centrocampo (insieme a Biraghi). A rimanere fuori sarebbe uno dei tre mediani, oppure uno dell’attacco: nella prima ipotesi panchina per Veretout o Badelj, nella seconda Benassi sarebbe avanzato sulla trequarti insieme a Federico Chiesa, a supporto di Giovanni Simeone. Questi tre sono certi del posto; con il normale 4-3-3 Thereau se la gioca con Gil Dias (e dovrebbe vincere in nome dell’esperienza), la sensazione è che Pioli deciderà soltanto all’ultimo. Problemi di infortuni per la Juventus, che deve pensare anche al Tottenham: Allegri ha già detto che il grande ex Bernardeschi sarà titolare, dunque ci sarà lui ad affiancare Higuain e Mandzukic nel tridente. A centrocampo fuori Matuidi (non ci sarà nemmeno per la Champions League) e dunque con Khedira e Pjanic ci sarà Marchisio, nettamente favorito su Bentancur che a sorpresa potrebbe avere la maglia da titolare martedì sera. In difesa Lichtsteiner viaggia in vantaggio su De Sciglio; Benatia ha recuperato ma potrebbe riposare lasciando campo a uno tra Barzagli e Rugani, a sinistra Asamoah è pronto a rimpiazzare Alex Sandro che ragionevolmente dovrebbe giocare la partita contro il Tottenham.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ci aiuta a districarci nel pronostico della partita del Franchi: la Fiorentina si gioca le sue chance ovviamente, ma a essere favorita in questa serata è la Juventus. Per il segno 2 che identifica la vittoria dei bianconeri siamo ad una quota di 1,80 che è decisamente più bassa del valore di 4,75 accostato al successo dei viola, per il quale dovrete ovviamente giocare il segno 1. C’è anche l’eventualità che finisca pari: se pensate che nè Fiorentina nè Juventus riusciranno a prendersi la vittoria dovrete puntare sul segno X e, se la vostra previsione si rivelasse essere corretta, il guadagno che scaturirebbe dalla giocata sarebbe di 3,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

