GATTUSO E LO SCHERZO DI GASCOIGNE/ L'allenatore del Milan ricorda i tempi di Glasgow

Gattuso e lo scherzo di Gascoigne. L'allenatore del Milan ricorda i tempi di Glasgow, quando vestiva la maglia dei Rangers e Gazza gli riservò un trattamento "particolare"...

09 febbraio 2018 Fabio Belli

Gattuso (foto LaPresse)

Gennaro Gattuso nelle ultime settimane è salito alla ribalta per i buoni risultati ottenuti sulla panchina del Milan. Ma anche l’album dei ricordi del campione del mondo del 2006 è particolarmente ricco, e in un’intervista rilasciata alla rivista calcistica specializzata FourFourTwo si è dedicato particolarmente al periodo trascorso con la maglia dei Rangers Glasgow. “Conservo grandi ricordi della mia stagione con i Rangers. Ho amato e amo tuttora quel periodo. Fu proprio a Glasgow che iniziai a pensare da calciatore professionista: a Perugia mi mancava qualcosa dal punto di vista mentale, non era forte a sufficienza. Avevo paura di sbagliare, ma a Glasgow migliorai: fu lì che capii che avrei potuto disputare una carriera ad alto livello.” Questo il racconto di Gattuso nell’intervista: ma a Glasgow, oltre agli alti ritmi agonistici del calcio britannico, Gattuso si è trovato di fronte anche a un vero genio maledetto del calcio come Paul Gascoigne.

L'AMBIENTAMENTO NEL CALCIO BRITANNICO

Gli scherzi di Gazza ai compagni di squadra nel corso degli anni sono stati a dir poco leggendari, e anche Gattuso non è rimasto esente dalle idee di Gascoigne. E nell’intervista a FourFourTwo, l’attuale allenatore del Milan è stato abbastanza esplicito nel raccontare quale sia stato lo scherzo che Gascoigne ha riservato per lui: “Avrò sempre un grande ricordi di Paul, anche se non posso dimenticare che mi accolse facendo i propri bisogni nei miei calzini! Ma a parte questo, fu sempre gentile. Farò in modo che la gente si ricordi del suo grande cuore”. Insomma, di solito quando Gascoigne riservava un trattamento del genere a un compagno di squadra, a modo suo voleva dire che gli stava particolarmente simpatico. Gattuso ha ricordato comunque che anche la vicinanza di altri campioni come Brian Laudrup e Jonas Thern contribuirono alla sua crescita, ma Gascoigne fu particolarmente prezioso per i consigli che dispensò per favorire l’adattamento di “Ringhio” nel calcio britannico.

