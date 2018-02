Giaccherini contro Sarri/ “Non sa gestire il gruppo, a Napoli non mi ha mai fatto sentire importante”

09 febbraio 2018 - agg. 09 febbraio 2018, 9.56 Davide Giancristofaro Alberti

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

Fra i calciatori che hanno cambiato casacca durante il recente calciomercato di riparazione di gennaio, anche l’ex attaccante del Napoli, Emanuele Giaccherini. L’ex centrocampista della nazionale italiana ha svestito la casacca azzurra dopo sei mesi di inutilizzo, per trasferirsi a Verona, fra le fila del Chievo. Oggi il ragazzo è tornato a parlare della sua esperienza in Campania, e intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha puntato il dito contro il tecnico Maurizio Sarri: «Sarri in campo è bravissimo, ma ha questo problema di rapporto con le riserve. Quando alleni una grande squadra devi saper gestire bene il gruppo e sotto questo punto di vista Sarri difetta». Poi l’ex giocatore di Juventus e Cesena rincara la dose: «Per lui esistono 14 o 15 giocatori, ma se hai le coppe e vuoi vincere il campionato hai bisogno della rosa intera. Ed è giusto far sentire tutti importanti. Io a Napoli non mi sono mai sentito importante».

IL PARAGONE CON CONTE

Un Giaccherini che polemizza con Sarri, e che nel contempo incensa un altro grande tecnico italiano come la guida del Chelsea, Antonio Conte, con cui lo stesso si è sempre trovato a meraviglia: «La differenza principale rispetto a Conte è questa: per Conte sono tutti importanti e nessuno indispensabile, per Sarri ci sono undici indispensabili e gli altri vengono dopo». Giaccherini si è domandato spesso e volentieri, nella sua esperienza a Napoli, come mai avesse sempre poco spazio fra i titolari: «L’unica spiegazione – spiega a riguardo - è l’infortunio iniziale che mi impedì di far vedere a Sarri che sono una mezzala: restai fuori due mesi per uno strappo e nel frattempo arrivarono Zielinski e Rog. Così Sarri mi mise esterno, un ruolo che non faccio bene: per lui ero il vice Callejon. È stato un disguido tattico».

