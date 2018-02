INFORTUNIO GHOULAM / Sospetta frattura della rotula per il terzino algerino del Napoli: altro lungo stop?

Infortunio Ghoulam, sospetta frattura della rotula per il terzino del Napoli: si preannuncia un altro lungo stop? Il difensore algerino veniva dalla rottura del legamento crociato.

09 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Ghoulam, Napoli - La Presse

Il Napoli è costretto ad annunciare tramite il suo sito ufficiale un nuovo infortunio di Faouzi Ghoulam dopo la rottura del legamento crociato anteriore destro che aveva accusato nello scorso novembre. Il calciatore infatti si è fermato nuovamente in allenamento con la sospetta frattura della rotula che potrebbe portarlo a un nuovo lungo stop. Il calciatore algerino sarà visitato a Roma a Villa Stuart dal Professor Mariani che già lo aveva operato alcuni mesi fa. Sicuramente le sensazioni non sono molto positive in casa Napoli con il grande dispiacere di perdere ancor prima di aver ritrovato un calciatore che si considera molto importante per Maurizio Sarri. Sarà da valutare l'aspetto psicologico del calciatore che di certo dopo questo stop non potrà essere felice di effettuare una nuova e lunga riabilitazione. Il Napoli presto pubblicherà un nuovo comunicato ufficiale per confermare l'eventuale rottura della rotula.

L'ALGERINO VENIVA DALLA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO

Il Napoli viene sconvolto dalla notizia del nuovo infortunio di Faouzi Ghoulam. Il difensore algerino infatti si era procurato un trauma al ginocchio nella gara contro il Manchester City. Gli esami strumentali parlavano di rottura totale del legamento crociato anteriore destro. Un problema che sembrava costare la stagione al calciatore che invece è stato protagonista di un recupero clamorosamente veloce. E' stato così infatti che Faouzi Ghoulam si era tornato ad allenare con il gruppo, facendo puntare il Napoli nel calciomercato di gennaio a non considerare l'eventualità di andare ad acquistare un giocatore nello stesso ruolo. Il calciatore aveva affrontato con grande forza psicologica il trauma dopo la difficoltà del primo periodo. C'era infatti la volontà di tornare in campo per dimostrare a tutti di essere ancora più forte di prima e per dare al Napoli una mano per raggiungere l'obiettivo Scudetto.

